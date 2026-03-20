Η ΑΕΚ δεν είναι φαβορί για το Conference League, οι πιθανότητες που έχει για την κατάκτησή του
Στην κορυφή της σχετικής λίστας η Κρίσταλ Πάλας με 34.9%, ακολουθεί η Στρασμπούρ με 18.3% η Ένωση βρίσκεται στην 6η θέση με 6.7%
Μπορεί ηΑΕΚ ηττήθηκε 2-0 από την Τσέλιε, αλλά χάρη στη νίκη της με 4-0 στον πρώτο αγώνα, συνεχίζει στα προημιτελικά του Conference League, όπου και θα αντιμετωπίσει την Ράγιο Βαγιεκάνο.
Ποιες είναι οι πιθανότητές της για να την κατάκτηση της κούπας; Το Football Meets Data απαντάει. Συγκεκριμένα, η Ένωση θα αναδειχθεί νικήτρια του τουρνουά κατά 6.7%. Μεγάλο φαβορί παραμένει η Κρίσταλ Πάλας με 34.9%.
Η ΑΕΚ έχει 45.8% πιθανότητες να περάσει το εμπόδιο της Ράγιο Βαγιεκάνο και να περάσει στα ημιτελικά και 17.3% πιθανότητες να βρεθεί στον τελικό της Λειψίας στις 27 Μαΐου.
Πιθανότητες για την κατάκτηση:
1)Κρίσταλ Πάλας – 34.9%
2)Στρασμπούρ – 18.3%
3)Μάιντς – 10.8%
4)Φιορεντίνα – 10.8%
5)Ράγιο Βαγιεκάνο – 10.1%
6)ΑΕΚ – 6.7%
7)Σαχτάρ – 4.7%
8)Άλκμααρ – 3.8%
