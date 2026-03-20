Η ΑΕΚ δεν είναι φαβορί για το Conference League, οι πιθανότητες που έχει για την κατάκτησή του

Μπορεί ηΑΕΚ ηττήθηκε 2-0 από την Τσέλιε, αλλά χάρη στη νίκη της με 4-0 στον πρώτο αγώνα, συνεχίζει στα προημιτελικά του Conference League, όπου και θα αντιμετωπίσει την Ράγιο Βαγιεκάνο.

Ποιες είναι οι πιθανότητές της για να την κατάκτηση της κούπας; Το Football Meets Data απαντάει. Συγκεκριμένα, η Ένωση θα αναδειχθεί νικήτρια του τουρνουά κατά 6.7%. Μεγάλο φαβορί παραμένει η Κρίσταλ Πάλας με 34.9%.

Η ΑΕΚ έχει 45.8% πιθανότητες να περάσει το εμπόδιο της Ράγιο Βαγιεκάνο και να περάσει στα ημιτελικά και 17.3% πιθανότητες να βρεθεί στον τελικό της Λειψίας στις 27 Μαΐου.

Πιθανότητες για την κατάκτηση:

1)Κρίσταλ Πάλας – 34.9%

2)Στρασμπούρ – 18.3%

3)Μάιντς – 10.8%

4)Φιορεντίνα – 10.8%

5)Ράγιο Βαγιεκάνο – 10.1%

6)ΑΕΚ – 6.7%

7)Σαχτάρ – 4.7%

8)Άλκμααρ – 3.8%

