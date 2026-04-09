Η ΑΕΚ έτοιμη για «ταυρομαχία» – Το πρωτότυπο βίντεο της Ένωσης ενόψει του αγώνα με τη Ράγιο Βαγιεκάνο
Η κλεψύδρα αδειάζει με το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι της Ένωση να φτάνει στη πιο κρίσιμη καμπή της απόψε στις 19:45.
Με ένα απίθανο video στα social media με τον Πινέδα σε ρόλο ταυρομάχου η ΑΕΚ έκανε προαναγγελία για το ματς κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο.
Η ομάδα του Νίκολιτς έχει το πιο κρίσιμο ραντεβού μέχρι το επόμενο… και η ΠΑΕ ανέβασε ένα τρομερό video στέλνοντας μήνυμα πως η Ένωση είναι έτοιμη για… ταυρομαχία.
Στο εν λόγω video ο Πινέδα έγινε ταυρομάχος μαζί με τον Ρομπέρτο Περέιρα και τον Ρέλβας.
