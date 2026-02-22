Η ΑΕΚ τέταρτο φαβορί για την κατάκτηση του conference league

Η ΑΕΚ βρίσκεται ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του Conference League, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις του Football Rankings, οι οποίες βασίζονται σε δεδομένα και αναλύσεις της Opta Analyst.

Μετά την ολοκλήρωση των πρώτων αγώνων των playoffs, η Ένωση συγκεντρώνει 8% πιθανότητες για να φτάσει μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση στη σχετική λίστα.

Μπροστά από την ΑΕΚ βρίσκονται η Κρίσταλ Πάλας με 31%, η Στρασμπούρ με 13% και η Φιορεντίνα με 9%, ενώ πίσω της ακολουθούν ομάδες όπως η Μάιντς (7%), η Σπάρτα Πράγας (6%) και η Ράγιο Βαγιεκάνο (6%).

