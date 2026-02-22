Η ΑΕΚ τέταρτο φαβορί για την κατάκτηση του conference league

Η ΑΕΚ τέταρτο φαβορί για την κατάκτηση του conference league
22 Φεβ. 2026 12:59
Pelop News

Η ΑΕΚ βρίσκεται ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του Conference League, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις του Football Rankings, οι οποίες βασίζονται σε δεδομένα και αναλύσεις της Opta Analyst.
Μετά την ολοκλήρωση των πρώτων αγώνων των playoffs, η Ένωση συγκεντρώνει 8% πιθανότητες για να φτάσει μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση στη σχετική λίστα.

Μπροστά από την ΑΕΚ βρίσκονται η Κρίσταλ Πάλας με 31%, η Στρασμπούρ με 13% και η Φιορεντίνα με 9%, ενώ πίσω της ακολουθούν ομάδες όπως η Μάιντς (7%), η Σπάρτα Πράγας (6%) και η Ράγιο Βαγιεκάνο (6%).

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:35 Φόρμουλα 1: Νέοι αγώνες και αλλαγές στο νέο πρωτάθλημα
14:14 Στουρνάρας: «Η πορεία της οικονομίας δεν εξαρτάται από το ρωσικό πετρέλαιο»
14:02 Τρεις συνταγές για να φτιάξεις εύκολη λαγάνα
13:51 Στην ακριβότερη κλινική της Ζυρίχης η Σάρα Φέργκιουσον μετά τα αρχεία Επστάιν
13:42 Τσουκαλάς: «Ψέματα και ανακρίβειες από τον Μητσοτάκη»
13:32 Καραβίας: “Μπράβο στους παίκτες μου, κάθε παιχνίδι είναι τελικός”
13:22 Διέξοδο στους μακροχρόνια ανέργους από την ΔΥΠΑ για συνταξιοδοτηση, δείτε ποιους αφορά
13:14 Το Ιράν ετοιμάζεται για την επίθεση, οι οδηγίες Χαμεινεϊ
13:05 Στην Κρήτη και ο Παναγιώτης Λυκούδης
12:59 Η ΑΕΚ τέταρτο φαβορί για την κατάκτηση του conference league
12:49 Αγκίστρι: Ο πευκόφυτος “παράδεισος”
12:39 Βελούχι: Συνεχίζονται οι έρευνες, παρατείνεται η αγωνία
12:29 Πάτρα: Χειροπέδες της ΕΛ.ΑΣ. σε «ποντικό», εξιχνιάστηκαν οκτώ περιπτώσεις
12:19 Στρατιωτική θητεία: Ολες οι αλλαγές στους νέους οπλίτες, στα 100 ευρώ η αποζημίωση στην παραμεθόριο
12:09 Ευχές και βραβεύσεις στην πίτα της Νάπολι Πατρών
11:59 Πάτρα: Ξεκίνησε η μεγάλη παρέλαση, 50.000 καρναβαλιστές σκορπίζουν χαρά και κέφι ΦΩΤΟ Δείτε LIVE
11:49 Ιράν: Σοκάρουν οι καταγγελίες για βιασμούς γυναικών
11:39 Αίγιο: Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για την σύλληψη άνδρα που πυροβόλησε 4 ανήλικους
11:29 Πάτρα: Ο Ερυθρός Σταυρός αντιμετώπισε 223 περιστατικά στο καρναβάλι
11:19 Κουνδουράκης: «Εχουμε στοχεύσει τα παιχνίδια με ΟΦΘ και Λάρισα»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ