Η Αφροδίτη Μπιτσάκου στον Γρηγόρη Αρναούτογλου!

Πατρινό «χρώμα» θα έχει αύριο η εκπομπή «THE 2NIGHT SHOW» με παρουσιαστή τον Γρήγορη Αρναούτογλου, καθώς θα φιλοξενήσει την πατρινή πολίστρια του Αλιμου Αφροδίτη Μπιτσάκου.

Η 14χρονη Αφροδίτη, κόρη του Δημήτρη Μπιτσάκου και της Βούλας Μανέτα, πρόσφατα κλήθηκε για προετοιμασία με την Εθνική Γυναικών, όντας η νεότερη αθλήτρια και μαζί με τον προπονητή της Νίκο Δεληγιάννη θα μιλήσουν για τις διακρίσεις της στο πόλο.

