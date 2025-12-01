Η Αφροδίτη Μπιτσάκου στον Γρηγόρη Αρναούτογλου!
Πατρινό «χρώμα» θα έχει αύριο η εκπομπή «THE 2NIGHT SHOW» με παρουσιαστή τον Γρήγορη Αρναούτογλου, καθώς θα φιλοξενήσει την πατρινή πολίστρια του Αλιμου Αφροδίτη Μπιτσάκου.
Η 14χρονη Αφροδίτη, κόρη του Δημήτρη Μπιτσάκου και της Βούλας Μανέτα, πρόσφατα κλήθηκε για προετοιμασία με την Εθνική Γυναικών, όντας η νεότερη αθλήτρια και μαζί με τον προπονητή της Νίκο Δεληγιάννη θα μιλήσουν για τις διακρίσεις της στο πόλο.
