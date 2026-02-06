Η Αφροδίτη Λατινοπούλου στην «Π»: «Δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν» ΒΙΝΤΕΟ

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου είναι από τις πολιτικές παρουσίες που προκαλούν έντονη συζήτηση και ξεκάθαρες αντιδράσεις. Με λόγο αιχμηρό και θέσεις που δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνειών, η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» μιλά στην «Π» για τις επιλογές που την οδήγησαν στην ίδρυση κόμματος, το ιδεολογικό της στίγμα, την οικονομία, το μεταναστευτικό, τα εθνικά ζητήματα και τις διεθνείς εξελίξεις. Στη συνέντευξη που ακολουθεί, τοποθετείται χωρίς περιστροφές απέναντι στην κυβέρνηση, τα υπόλοιπα κόμματα και τις πολιτικές ισορροπίες σε Ελλάδα και Ευρώπη, σκιαγραφώντας το όραμά της για την επόμενη ημέρα.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟ ΛΟΥΛΟΥΔΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ

ΘΛ: Κυρία Λατινοπούλου, ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί κανείς ή διαφωνεί μαζί σας, ανήκετε στην κατηγορία των πολιτικών, όπου η απόσταση ανάμεσα σε αυτά που λένε και που πιστεύουν είναι μικρή.

Χαίρομαι που υπάρχει αυτή η εικόνα γιατί δείχνει την αγάπη και την υποστήριξη που λαμβάνω από τον κόσμο. Το παλιό απέτυχε. Πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποιοι είμαστε, τι θέλουμε, ποια χώρα θέλουμε. Να βάλουμε ξανά τις σωστές βάσεις για μια χώρα η οποία δεν θέλουμε να είναι μουσουλμανική ή ισλαμική, αλλά μια Ελλάδα Ελλήνων.

ΘΛ: Γιατί ιδρύσατε το κόμμα;

Απλά βαρέθηκα το ψέμα. Κουράστηκα όπως κουράστηκε η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Πολιτικούς που άλλα λένε κι άλλα κάνουν, που εκλέγονται και κάθονται στις θεσούλες τους. Θεωρώ πως είναι ιερό χρέος όλων όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά, να είμαστε ενεργοί πολίτες.

Η οικογένειά μου με μεγάλωσε με αξίες, όπως και εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες. Αυτές τις αξίες οφείλουμε να προφυλάξουμε και να μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Δεν μπορώ άλλο ούτε να ανέχομαι το ψέμα, ούτε και να βιώνω τις συνέπειες της παράνοιας που επικρατεί. Γι’ αυτό και το κόμμα ονομάστηκε Φωνή Λογικής. Γιατί πάρα πολύ απλά, η λογική είναι αυτό που λείπει.

Φυσικά σε κάποιους μπορεί να μην αρέσουμε. Σε πολλούς όμως αρέσουμε και συνεχίζουμε.

ΘΛ: Τι καινούργιο φέρνετε στην πολιτική; Στο site σας λέει «Πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες». Για τα άλλα κόμματα δεν ισχύει αυτό;

Ο καθένας μιλάει μέσα από το έργο του και μέσα από τις πράξεις του. Εχουμε αποδείξει ότι η προτεραιότητά μας είναι οι Έλληνες και η Ελλάδα. Όταν άλλα κόμματα μιλούσανε για τη θάλασσα που δεν έχει σύνορα ή υποστηρίζουν ότι πρέπει οι λαθρομετανάστες να πληρώνονται από τους δικούς μας φόρους, από το δικό μας υστέρημα, να δημιουργούν γκέτο στις γειτονιές και ότι όλα είναι καλά. Τώρα θέλετε να μου πείτε ότι αυτοί έχουν προτεραιότητα την Ελλάδα και τους Έλληνες; Όχι, σε καμία περίπτωση.

Εμάς, αυτή είναι η προτεραιότητά μας και γι’ αυτό είμαστε εδώ. Σε πάρα πολλές άλλες χώρες βλέπετε ότι η άνοδος των πατριωτικών κομμάτων σημειώνεται και μάλιστα ταχύτατα. Γιατί ακριβώς ο κόσμος κουράστηκε το να βλέπει την παράνοια να επικρατεί.

ΚΛ: Πατριωτικό κόμμα, λοιπόν. Ποιες άλλες διαφορετικές πολιτικές ασκείτε;

Πέρα από την λαθρομετανάστευση, έχουμε πει πολλές φορές είναι ότι είμαστε το μόνο κόμμα στην Ελλάδα το οποίο έχει προτάσεις σχετικά με την ελεύθερη αγορά και την φιλελεύθερη οικονομία.

Δεν υπάρχει κανένα άλλο. Μιλάμε ανοιχτά με προτάσεις, με συγκεκριμένο πρόγραμμα σχετικά με το «μικρότερο κράτος» και πως πρέπει επιτέλους να μειωθούν οι κρατικές δαπάνες.

Θα πρέπει να μειώσουμε τους βουλευτές για παράδειγμα από 300 στους 200. Να έχουμε μικρότερο υπουργικό συμβούλιο. Να έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία.

Να έχουμε χαμηλότερες φορολογικούς συντελεστές έτσι ώστε να ανασάνει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Τα υπόλοιπα κόμματα το μόνο που θέλουν να κάνουν, είναι να κάτσουν στις ίδιες θέσεις που κάθεται τώρα η κυβέρνηση για να μοιραστούν την πίτα με τους δικούς τους.

Εμείς θέλουμε ένα μικρότερο κράτος, πιο ευέλικτο, για να γίνει μεγαλύτερη η Ελλάδα. Για να μπορέσουν περισσότερες επιχειρήσεις να ανθίσουν, να έχουμε περισσότερες θέσεις εργασίας.

Βλέπουμε το πρόσφατο οικονομικό θαύμα του Χαβιέ Μιλέι στην Αργεντινή που πέτυχε να μειώσει τον πληθωρισμό.

Εμείς δυστυχώς έχουμε καταντήσει να είμαστε ουραγός της Ευρώπης, κάτω από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Είμαστε τελευταία χώρα σε αγοραστική δύναμη. Αυτό συμβαίνει γιατί έχουμε σοσιαλισμό. Έχουμε σοσιαλιστικές οικονομικές πολιτικές.

Και αυτό υπηρετείται τόσο από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και με τα υπόλοιπα κόμματα.

ΘΛ: Στην Ελλάδα έχουμε ένα κράτος που δεν είναι πολύ αποτελεσματικό. Αν γίνει μικρότερο, στο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής, θα μπορεί να είναι αποτελεσματικό;

Μα δεν είναι αποτελεσματικό ακριβώς γιατί είναι τεράστιο, αδηφάγο και συνεχώς ζητάει. Ένα κράτος το οποίο, να σας θυμίσω, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλεγε ότι θα το κάνει μικρότερο και πιο ευέλικτο και έχει τριπλασιάσει τους μετακλητούς. Λέει πως θα τελειώσει το πελατειάκο κράτος, αλλά το επιτελικό κράτος δικό του δεν είναι;

Αυτός δεν έχει δημιουργήσει το επιτελικό κράτος. Άρα λοιπόν δικά του είναι τα «παιδιά», οι ημέτεροι, οι κολλητοί, οι φίλοι που αν δεν έχεις φίλο στο Υπουργείο, δεν κάνεις δουλειά και δεν μπορείς να προχωρήσεις. Όλα αυτά είναι δικές του ευθύνες.

Τώρα τι έρχεται να μας πει ξαφνικά, ότι θα δολοφονήσει τον εαυτό του; Την ίδια ώρα δεν έχει καμία πρόθεση ούτε να μειώσει φορολογικούς συντελεστές. Να τελειώσουμε και να καταργηθεί η ληστρική προκαταβολή φόρου, η οποία είναι παγκόσμια πατέντα. Να τελειώνουμε με τον τέλος επιτηδεύματος και να συμπυκνώσουμε τη φορολογία μας και το φορολογικό μας σύστημα.

Πρέπει να τελειώσουμε με το δαιδαλώδες φορολογικό σύστημα, στο οποίο συνεχώς ευνοημένος βγαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αρπάζει από τους ελεύθερους επαγγελματίες, από τις μικρές επιχειρήσεις και από όλους εμάς, τους φορολογούμενους πολίτες.

ΚΛ: Χρησιμοποιήσατε τον όρο λαθρομετανάστευση. Ποιος είναι ο σωστός όρος;

Αυτός είναι ο σωστός όρος. Λαθρομετανάστευση.

ΚΛ: Είναι ένα από τα τρία βασικά προβλήματα της χώρας το μεταναστευτικό; Ποια άλλα είναι βασικά προβλήματα της Ελλάδας;

Η ακρίβεια είναι σίγουρα.

Φυσικά είναι και η ασφάλεια και η αύξηση της εγκληματικότητας, η οποία προφανώς και προκύπτει από την λαθρομετανάστευση. Άρα λοιπόν ναι, είναι και το λαθρομεταναστευτικό που έχει άμεση σχέση με την ασφάλεια. Λοιπόν και από εκεί και πέρα πρέπει και στα εθνικά μας ζητήματα να ενισχυθεί η Ελλάδα επιτέλους. Δεν γίνεται να βλέπουμε πριν λίγες εβδομάδες να φτάνει τουρκικό πολεμικό πλοίο έξω από την Νάξο.

Άλλο πολύ σημαντικό θέμα είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν μιλάει κανείς για το ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή που θα φέρει ταχύτατες εξελίξεις, όπου θα χαθούν θέσεις εργασίας γιατί θα αντικατασταθούν από μηχανές. Πρέπει να ξεκινήσουμε να εκπαιδευόμαστε και να ανοίγονται στις νέες γενιές δρόμοι σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη.

ΚΛ: Τι έχετε να προτείνετε στη μεσαία τάξη στους νέους ανθρώπους για αυτό το ζήτημα που αντιμετωπίζουμε;

Βιώνουμε μία ακρίβεια και η αγοραστική μας δύναμη έχει συρρικνωθεί και ταυτόχρονα κλείνουν οι μικρομεσαίοι τις επιχειρήσεις τους. Αυτό όλο οφείλεται σε κυβερνητικές επιλογές. Δεν υπάρχει αόρατος εχθρός εδώ. Υπάρχει μία κυβέρνηση, η οποία έχει επιλέξει να δημιουργήσει πέντε καρτέλ σε όλους τους κλάδους.

Ακριβώς γιατί κρατάει πάρα πολύ ψηλά τους φορολογικούς συντελεστές και επίσης δεν μπορεί κανένας να ανασάνει και να δημιουργήσει. Ποιος έχει τη σημερινή εποχή την όρεξη να ανοίξει μία επιχείρηση, μία ατομική ή μία εταιρεία για να έχει συνολική φορολογική επιβάρυνση 60%; Πως θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για αξιοπρέπεια στην καθημερινότητα όταν οι μισθοί είναι χαμηλοί, ενώ τα ενοίκιά είναι στο Θεό;

Πως θα λύσουμε το πρόβλημα όταν ένας μικρομεσαίος επιχειρηματίας δεν μπορεί να κάνει μία αύξηση σε έναν εργαζόμενο επειδή το μισθολογικό κόστος είναι υψηλό;

Ένας εργαζόμενος στην Ελλάδα, που μπορεί να θέλει ο εργοδότης του και να μπορεί να του δώσει 5.000 ευρώ το μήνα, ξέρετε πόσο πρέπει να πληρώσει συνολικά; 10.700 ευρώ.

Αντίστοιχα στη Βουλγαρία για καθαρό μισθό 5.000 ευρώ, ο εργοδότης πληρώνει 7.500 ευρώ.

Αρα αφού δεν μπορούν να γίνουν αυξήσεις, πως θα ζήσει ένας υπάλληλος με αξιοπρέπεια; Μπορούν να γίνουν αυξήσεις; Όχι είναι η απάντηση.

ΚΛ: Ζητήσατε πρόσφατα να ανοίξει ο φάκελος των Ιμιων.

Το αυτονόητο έπραξα. Υπάρχει μία πολιτική κατευνασμού μονίμως από την πλευρά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη όσον αφορά την Τουρκία.

Εμένα δεν με εκπροσωπεί αυτό. Υπάρχουν κυριαρχικά δικαιώματα τα οποία ασκούνται μονομερώς όπως είναι τα δωδεκα ναυτικά μίλια. Υπάρχει η Κύπρος η οποία απουσιάζει συνεχώς από τον Έλληνο-τουρκικό διάλογο. Δεν θα έπρεπε να γίνεται αυτό ο διάλογος κατά την άποψή μου.

Με ποιον συνομιλούμε; Με αυτόν που απειλεί ότι θα μας σκοτώσει με το παράνομο casus belli;

Την ίδια ώρα η Τουρκία μια χαρά κάνει τις δουλειές της. Συνεχίζει να εξοπλίζεται, ενώ εμείς έχουμε συνεχώς παραιτήσεις από τις ένοπλες δυνάμεις γιατί η κυβέρνηση φέρνει ένα καταστροφικό πολυνομοσχέδιο.

ΚΛ: Για τα εθνικά θέματα, σας έχουμε ακούσει να ασκείτε κριτική στην κυβέρνηση αλλά και να αναφέρεστε στους πρώην πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή, υποστηρίζοντας πως λένε τα αυτονόητα. Τι άποψη έχετε;

Εγώ έχω πει και άλλες φορές όπως πολύ σωστά αναφέρετε ότι τους εκτιμώ και τους σέβομαι και χαίρομαι πάρα πολύ όταν υπάρχουν απόψεις οι οποίες εκφράζουν πάνω από όλα τα εθνικά συμφέροντα.

ΘΛ: Θέλουμε την άποψή σας για την κυρία Καρυστιανού.

Νόμιζα θα μου λέγατε για την κυρία Αλεξοπούλου με το περίφημο «το τζάμπα πέθανε». Οσον αφορά την κυρία Καρυστιανού, όταν κάνει κόμμα, ευχαρίστως να το συζητήσουμε. Είναι δημοκρατικό της δικαίωμα.

ΘΛ: Πιστεύετε ότι κινείται στο δικό σας χώρο;

Δεν έχει τοποθετηθεί συγκεκριμένα σε κάποια ζητήματα. Νομίζω πως προσπαθεί να ψαρέψει όσους περισσότερους μπορεί, άρα ούτε η ίδια ξέρει. Στο παρελθόν όμως είπε ότι την προσέγγισαν κάποια κόμματα για να συμπορευθούν. Της ζητώ να ονοματίσει ποια κόμματα την προσέγγισαν και ποιοι πολιτικοί αρχηγοί της το ζήτησαν. Δεν γίνεται να τσουβαλιάζει έτσι όλη την αντιπολίτευση.

ΘΛ: Ένα σχόλιο για τον Κυριάκο Βελόπουλο.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος θα είναι ο επόμενος που θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Τα έχουν βρει τα συνεταιράκια. Καλύπτει τη Νέα Δημοκρατία όποτε χρειάζεται και κάθε φορά απλώνει χείρα βοηθείας. Σας θυμίζω την ΑΔΑΕ, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και γενικά όλες τις δύσκολες στιγμές που πέρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πάντα λειτουργεί ως σύμμαχος. Και δεν ξεχνάμε επίσης ότι από τον Άκη Τσοχαντζόπουλο ξεκίνησε.

ΚΛ: Δεν το έχει κρύψει ότι ήταν στο ΠΑΣΟΚ.

Ναι και τώρα το λέει. Άρα νομίζω ότι τα λέει όλα.

ΘΛ: Ο κύριος Βελόπουλος, από ό,τι λέτε, θα συνεργαστεί με τον κύριο Μητσοτάκη. Εσείς έχετε ξεκαθαρίσει πως δεν θα το κάνετε. Με ποιους μιλάει για συνεργασίες η Φωνή Λογικής;

Δεν θα υπάρξει καμία συνεργασία. Η Φωνή Λογικής έχει βάλει τις βάσεις. Μπήκαμε στην Ευρωβουλή. Θα δείτε ότι θα είμαστε και στην επόμενη Ελληνική Βουλή με μεγάλο ποσοστό. Θέλουμε να αποδείξουμε ότι οι ιδέες μας και όσα πρεσβεύουμε, μπορούν να αλλάξουν την Ελλάδα και να έχουμε την Ελλάδα που μας αξίζει.

ΘΛ: Θα πάρετε μεγαλύτερο ποσοστό αλλά δεν θα είστε αυτοδύναμοι. Θα θέλατε να είστε σε μια κυβέρνηση για να είστε επιδραστικοί ή δεν θα μπείτε σε συζήτηση;

Ισα ίσα. Το να είμαστε μέσα στη Βουλή και να μπορέσουμε να ασκήσουμε σοβαρή αντιπολίτευση όπως κάνουμε μέχρι σήμερα, θα δείξει πόσο επιδραστικοί θα είμαστε.

ΘΛ: Το θέμα είναι να ξέρει ο πολίτης που σκέφτεται τι να ψηφίσει, ποιες είναι οι διαφορές.

Η Φωνή Λογικής δεν συνεργάζεται με κανέναν. Αυτή είναι η απάντηση. Έχουμε αυτόνομη πορεία που δυναμώνει κάθε μέρα.

Οσοι ενστερνίζονται τα πιστεύω μας, να έρθουν να είναι μέλη και υποψήφιοί μας ή υποστηρικτές μας.

Είναι μονόδρομος το κόμμα να δυναμώνει. Το βλέπω καθημερινά από τα εκατοντάδες μηνύματα που δέχομαι στα social media.

Ο κόσμος ανησυχεί για το το θα γίνει στην Ελλάδα την επόμενη ημέρα. Εγώ δεσμεύομαι ότι δεν πρόκειται να τους προδώσω και γι’ αυτό είμαι εδώ.

Δεν θα κάνω κωλοτούμπες, δεν θα αλλάξω όσα λέω και δεν θα κάνω βήμα πίσω, γιατί αυτή είμαι, αυτά πιστεύω, με αυτά μεγάλωσα και αγαπώ πάρα πολύ την πατρίδα μου.

ΚΛ: Που τοποθετείστε; Δεξιά; Αριστερά;

Κεντροδεξιά και δεξιά.

ΚΛ: Και φιλελεύθερα σε ό,τι έχει να κάνει με την οικονομία;

Οικονομικά φιλελεύθερα, στις αξίες είμαστε συντηρητικοί μπορείτε να πείτε. Δηλαδή θέλουμε την πατρίδα μας, τη θρησκεία μας, την οικογένειά μας, αυτά τα οποία μεγαλώσαμε, να είναι σεβαστά, να μην καταπατώνται, να μην δέχονται πόλεμο.

ΚΛ: Αυτό προσβλέπουν οι πατριώτες για την Ευρώπη;

Σαφώς, ναι. Το κοινό όραμά μας είναι να έχουμε μια Ευρώπη ισχυρών εθνών, όχι μια Ευρώπη λαθρομεταναστών. Μια Ευρώπη η οποία θα δώσει προτεραιότητα στην ενέργεια, στην οικονομία.

Αυτή τη στιγμή είμαστε εξαρτώμενοι ως Ευρωπαίοι.

Ημασταν από την Ρωσία και τώρα είμαστε από την Αμερική. Πρέπει να αναθεωρήσουμε τις προτεραιότητες μας ως Ευρώπη και ως κράτη-μέλη. Θέλουμε χώρες Καμπούλ που δεν βασίζονται στον πρωτογενή τους τομέα; Η Ελλάδα είναι μια ευλογημένη χώρα, που θα μπορούσαμε να έχουμε απίστευτα καλές εξαγωγές.

Δεν θέλουμε να είμαστε ουραγός και να μας περνάει η Ρουμανία και η Βουλγαρία, όπως σας είπα και πριν. Λοιπόν, εγώ θέλω μια Ελλάδα ισχυρή οικονομικά και μια Ελλάδα ισχυρή εθνικά και μια Ελλάδα ελληνική.

ΘΛ: Γνώμη για τον Τραμπ;

Εκατό φορές να γύριζα το χρόνο πίσω, πάλι θα χαιρόμουν με την εκλογή του. Χάρηκε όλος ο κόσμος που πιστεύει στη λογική. Μηδένισε τις λαθρομεταναστευτικές ροές, τελείωσε την Woke Agenda, έβαλε μια τάξη με την παράνοια και την ανωμαλία. Σε αυτά προφανώς και μας βρίσκουν σύμφωνους. Από εκεί και πέρα, έχει και τα στραβά του.

ΘΛ: Πείτε μας ένα, δύο.

Για παράδειγμα, διαφωνώ με στο θέμα της Γροιλανδίας. Κανένα κομμάτι κράτους-μέλους της ΕΕ δεν είναι προς πώληση. Είναι ξεκάθαρη η θέση μας.

ΘΛ: Ο Ορμπαν;

Όταν βρέθηκα στην Ουγγαρία για το συνέδριο των συντηρητικών, είδα μια χώρα πεντακάθαρη, χωρίς λαθρομετανάστες, με μια πρωτεύουσα χωρίς μαντήλες, μπούρκες και χιτζάμπ.

Προτεραιότητά του είναι η Ουγγρική Ουγγαρία, Αυτό το παράδειγμα πρέπει να ακολουθήσει κάθε ηγέτης ο οποίος σέβεται τη χώρα του και τους πολίτες του.

Προτεραιότητά του είναι η Ουγγαρία, προτεραιότητά μου είναι η Ελλάδα.

ΚΛ: Στο δικό σας χώρο δεν υπάρχει αυτό που λέμε διεθνισμός.

Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Κάθε χώρα έχει τα δικά της συμφέροντα, έχει τις δικές της προτεραιότητες, έχει τους δικούς της νόμους. Για παράδειγμα με τον Ορμπάν μας χωρίζει άβυσσος στην εξωτερική πολιτική και το έχω συζητήσει με τον ίδιο.

Τον περασμένο Μάιο όμως, δεν είχε προσκαλέσει τον Τατάρ του ψευδοκράτους στην Ουγγαρία. Είχαμε έναν εποικοδομητικό διάλογο και το αποτέλεσμα ήταν να μην τον καλέσει. Για μένα η Κύπρος είναι αδιαπραγμάτευση. Δεν υπάρχει ψευδοκράτος.

Σε άλλα θέματα εξωτερικής πολιτικής όμως διαφωνούμε.

ΘΛ: Ο Μακρόν;

Ο Μακρόν είναι ένας αμετανόητος σοσιαλιστής που έχει καταδικάσει τη Γαλλία με την μεταναστευτική πολιτική που έχει ακολουθήσει.

Αυτό που βιώνουν στα μεγάλα αστικά κέντρα οι Γάλλοι είναι ο λόγος που η Λεπέν έφτασε στο 38%. Οι Γάλλοι θέλουν τη Γαλλία να είναι γαλλική, όχι ισλαμική.

Θεωρώ ότι μέσα από αυτές τις πολιτικές του είναι συνυπεύθυνος για το σημερινό χάλι που ζούμε σήμερα στην Ευρώπη. Εβαλε και αυτός το χέρι του σε αυτή τη λογική της πολυπολιτισμικότητας και του μπάτε σκύλοι αλέστε.

ΘΛ: Η Μελόνι;

Η Μελόνι αποδεικνύει ότι θέλει το καλό της Ιταλίας. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη η ατζέντα της προς τον πατριωτισμό και φυσικά κατά τις λαθρομετανάστευσης. Βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει πάντα να παρακολουθούμε όμως, γιατί την Mercosur την ψήφισε, όπως και το κόμμα που ανήκει ο Κ. Βελόπουλος.

ΘΛ: Άρα εδώ είναι μια διαφορά.

Προφανώς και εκεί διαφοροποιούμαστε. Γι’ αυτό θέλω να σας πω δεν υπάρχει με κανέναν το 100%. Κάθε φορά εξετάζουμε αν οι θέσεις του κάθε ηγέτη εκφράζουν τις ίδιες θέσεις και ίδιες ανησυχίες με εμάς. Πάντα αυτό είναι το ζητούμενο.

ΘΛ: Εντι Ράμα;

Είναι απαράδεκτο να μπαίνει όποτε θέλει στην Ελλάδα και να κάνει προεκλογικές ομιλίες. Το έχει 2-3 φορές στα χρόνια της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Ακόμη μια φορά αποδεικνύει πόσο καρπαζοεισπράκτορες είναι στην κυβέρνηση. Και πόσο νιαουρίζουν αντί να αρθρώσουν το ανάστημά τους και να πουν ως εδώ τέλος.

ΚΛ: Είναι το αγαπημένο σας βιβλίο, η βιογραφία της Μάργαρη Θάτσερ, που βλέπουμε πίσω σας;

Ακριβώς. Τέτοιοι ηγέτες σπανίζουν, αλλά και λείπουν στην εποχή μας.

ΚΛ: Αγαπημένη ταινία και ηθοποιός;

Δυσκολό ερώτημα. Μου αρέσει πάρα πολύ ο κινηματογράφος. Όταν έχω χρόνο, βλέπω πολλές ταινίες, αν και πλέον ο χρόνος μου είναι ελάχιστος. Εχω αρκετές αγαπημένες ταινίες και ηθοποιούς.

Θα έλεγα πως ο Άντονι Χόπκινς μου αρέσει πάρα πολύ ή ο Αλ Πατσίνο. Δυστυχώς όμως βλέπουμε πως αλλάζουν πολλά πράγματα και στα καλλιτεχνικά.

ΚΛ: Είστε της παλιάς σχολής.

Η αλήθεια είναι ότι από τότε που η ΛΟΑΤΚΙ ατζέντα έχει παρεισφρήσει μέσα στο κινηματογράφο, στο Hollywood και στο Netflix, έχει πέσει η ποιότητα.

Εχουν βάλει ποσόστωση για τους ΛΟΑΤΚΙ που είναι παντού. Μέχρι και μαύρη Κλεοπάτρα είδαμε και θα δούμε μαύρη την Ωραία Ελένη. Καταλαβαίνουμε ποιος είναι ο στόχος, αντί να είναι μια καλή παραγωγή ή ένα ωραίο σενάριο. Εγώ παραμένω λάτρης του κλασικού και του διαχρονικού.

ΚΛ: Αγαπημένο χρώμα;

Το γαλάζιο και το λευκό.

ΚΛ: Μουσική ακούτε;

Ακούω αλλά ελάχιστα όταν προσπαθώ να χαλαρώσω. Πλέον ακόμα και όταν είμαι στο αυτοκίνητο όπου αρκετοί ακούν τη μουσική τους, εγώ θα βάλω μια εκπομπή επικαιρότητας ή μια συνέντευξη.

