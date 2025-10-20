Η «αυτοκάθαρση» της Χαμάς

Για τουλάχιστον μια εκατονταετία, οι διαμάχες στη Γάζα αποτελούν μια ανοιχτή πληγή του σύγχρονου κόσμου. Πολλά άτομα που αγνοούν την ιστορία της διαμάχης μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης, βιάστηκαν να πανηγυρίσουν μετά την τελευταία συμφωνία εκεχειρίας. Άτομα ίσως αδαή, ή άτομα που πιστεύουν λανθασμένα και ακράδαντα πως ο Ντόναλτ Τραμπ είναι ένας μεσσιανικός ειρηνοποιός. Όμως, η σαθρή κατάπαυση του πυρός, έχει ήδη αρχίσει να παρουσιάζει ρωγμές. Ανάλογα με τις πληροφορίες που λαμβάνουμε -κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, αλλά πάντα ευαίσθητο στην ενημέρωση- η Χαμάς επιτέθηκε εκ νέου σε Ισραηλινές δυνάμεις, ή/και κάποιες ανεξέλεγκτες φατρίες της συνεχίζουν τον ανταρτοπόλεμο, αψηφώντας την συμφωνία των δύο πλευρών.

Παρά τα πρώτα επιφανειακά και βιαστικά συμπεράσματα που μπορούμε να εξάγουμε από τις αρχικές ειδήσεις, η πραγματικότητα του πολιτικού σκηνικού και της βίας που συνεχίζει να ρημάζει την λωρίδα της Γάζας, είναι ιδιαίτερα περίπλοκη. Τα μέλη της Χαμάς -όπως και της Φατάχ- εντάσσονται συχνά σε φατρίες, πολλές εκ των οποίων (όπως η ιδιαίτερα εξοπλισμένη Dughmush, ή η al-Majayda) έχουν έρθει σε ρήξη με τις αποφάσεις της οργάνωσης. Μετά την συμφωνία εκεχειρίας, η Χαμάς επιτέθηκε σε πολλές από τις φατρίες από τις οποίες νιώθει ότι απειλείται άμεσα, με εισβολές σε γειτονιές, ακόμα και βιντεοσκοπημένες δημόσιες εκτελέσεις. Η πιο πιθανή αιτία για αυτήν τη συμπεριφορά; Η ίδια η κατάπαυση του πυρός.

Η Χαμάς, στον δρόμο προς την ειρήνη, έχει κληθεί πολλές φορές να καταθέσει τα όπλα, όχι μόνο μεταφορικά, αλλά και κυριολεκτικά. Μια παροπλισμένη όμως Χαμάς, θα έχανε τον έλεγχο απέναντι σε εξτρεμιστικές οικογένειες (ή αλλιώς φατρίες), που αναζητούν κυριαρχία επί της Παλαιστινιακής γης, με αποτέλεσμα την αλλοίωση του χαρακτήρα της, ή ακόμα και την διάλυσή της. Πρακτικά, εάν η Χαμάς παραδώσει τα όπλα, πριν ξεμπερδέψει από τις φατρίες που την υπονομεύουν άμεσα και της εναντιώνονται ευθέως, έχει υπογράψει την θανατική της καταδίκη.

Πολλές είναι οι εικασίες και ακόμα περισσότερα τα ερωτήματα σχετικά με τις προαναφερθείσες ένοπλες ομάδες. Κυρίως όσων αφορά τον εξοπλισμό τους, την «εμμονή» τους με την συνέχεια της ένοπλης διαμάχης και την μόνιμη άρνησή τους να ακολουθήσουν τις εντολές της Χαμάς. Η υπόθεση, μάλιστα, πως τέτοιες οικογένειες χρηματοδοτούνται υπόγεια από το ίδιο το κράτος του Ισραήλ, έχει αρχίσει να ξεφεύγει από τη σφαίρα της αυθαίρετης συνωμοσιολογίας και να εισέρχεται στην περιοχή της γεωπολιτικής πραγματικότητας. Το μόνο καλύτερο από το να εφεύρει ένα κράτος με επεκτατικές τάσεις έναν εξωτερικό κίνδυνο, φαίνεται πως είναι να τον δημιουργήσει στην πραγματικότητα…

Δυστυχώς, κάτι που περνάει συχνά στα ψιλά γράμματα, ενώ έπρεπε να αποτελεί a priori μια αφετηρία κάθε ανάλυσης της κατάστασης, είναι ο θρησκευτικός φανατισμός. Εύκολα καλλιεργείται, εξίσου εύκολα εργαλειοποιείται και σμιλεύει απλούς πολίτες διαφορετικών πίστεων, σε στρατιώτες πεπεισμένους ότι έχουν το δίκαιο και τον θεό μαζί τους.

