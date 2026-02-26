Η ακρίβεια «έπνιξε» τις χειμερινές εκπτώσεις: Λιγότερες και φθηνότερες αγορές από τους καταναλωτές

Η ακρίβεια κράτησε τους καταναλωτές μακριά από τα καταστήματα. Περιορισμένες αγορές, στασιμότητα τζίρου.

26 Φεβ. 2026 10:14
Pelop News

Οι χειμερινές εκπτώσεις του 2026 ανέδειξαν για μία ακόμη φορά την έντονη οικονομική κόπωση των νοικοκυριών, με τους καταναλωτές να περιορίζουν δραστικά τις αγορές τους, επιλέγοντας λιγότερα και φθηνότερα προϊόντα, όπως τόνισε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ) Βασίλης Κορκίδης.

Παρά την αρχική αισιοδοξία ότι οι 50 ημέρες εκπτώσεων θα μπορούσαν να περιορίσουν τον χειμερινό πληθωρισμό και να δώσουν ώθηση στην κατανάλωση, η επιμονή της ακρίβειας ανέτρεψε τις προσδοκίες. Σύμφωνα με την Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε τον Ιανουάριο 2026 στο 2,8%, παραμένοντας σχεδόν αμετάβλητος σε μηνιαία βάση και πολύ υψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (1,7%). Η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε πληθωρισμό 2,5% και τη μικρότερη ετήσια αύξηση του τζίρου στο λιανικό εμπόριο τα τελευταία πέντε χρόνια.

Στασιμότητα τζίρου

Οι πωλήσεις στο λιανικό εμπόριο εμφανίζουν στασιμότητα με ετήσια αύξηση μόλις 2%, αντί της αναμενόμενης σταθεροποίησης ή ανάκαμψης. Ακόμη και αν αφαιρεθούν οι κλάδοι τροφίμων, οχημάτων και καυσίμων, ο τζίρος των λοιπών επιχειρήσεων λιανικής (27,3 δισ. ευρώ) αυξήθηκε επίσης κατά 2%. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα σούπερ μάρκετ, με αύξηση 4,4% και τζίρο 20,4 δισ. ευρώ, που για πρώτη φορά ξεπερνά το 27% του συνολικού τζίρου λιανεμπορίου.

4 στους 10 καταναλωτές «αδιάφοροι»

Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, τουλάχιστον 6 στους 10 καταναλωτές εκμεταλλεύτηκαν τις μειωμένες τιμές. Οι αγορές επικεντρώθηκαν κυρίως σε:

  • Ένδυση-υπόδηση (3 στους 10)
  • Είδη τεχνολογίας (2 στους 10)
  • Είδη σπιτιού (1 στους 10)

Ωστόσο, 4 στους 10 καταναλωτές δήλωσαν «αδιάφοροι» για την περίοδο εκπτώσεων, λόγω της παγιωμένης ακρίβειας που δυσκολεύει ακόμη και τις εκπτωτικές αγορές. Οι αγοραστικές συνήθειες παρέμειναν προσανατολισμένες σε προσωπικές και οικογενειακές ανάγκες, αλλά με μικρότερη συχνότητα και ένταση.

Ένδυση-υπόδηση

Στον πιο δημοφιλή κλάδο των εκπτώσεων, η ένδυση-υπόδηση, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) αυξήθηκε κατά +8,0% μεταξύ Ιανουαρίου 2025 και Ιανουαρίου 2026. Ωστόσο, η αύξηση αυτή δεν οφείλεται σε υπερθέρμανση της ζήτησης, αλλά σε συνδυασμό επτά παραγόντων:

  1. Ισχυρό εποχικό αποτέλεσμα και χαμηλή βάση σύγκρισης (Ιανουάριος 2025 είχε βαθύτερες εκπτώσεις).
  2. Αυξημένο κόστος εισαγωγών (80% εισαγόμενα προϊόντα) και logistics.
  3. Ακριβότερα λειτουργικά έξοδα (ενοίκια, ενέργεια, μισθοί).
  4. Περιορισμένη ένταση εκπτώσεων από πολλά καταστήματα.
  5. Μετατόπιση σε ακριβότερα brand name προϊόντα.
  6. Καθυστερημένη μετακύλιση κόστους από προηγούμενους μήνες.
  7. Στατιστική σύγκριση και δομικά χαρακτηριστικά του ΔΤΚ.

Στα καταστήματα ενδυμάτων καταγράφηκε οριακή αύξηση τζίρου +0,6%, ενώ στα υποδήματα μείωση -3,2%. Σε αποπληθωρισμένες τιμές, οι αγορές μειώθηκαν -1,8% στην ένδυση και -5,6% στην υπόδηση.

Δήλωση Κορκίδη

«Η ακρίβεια συνεχίζει να επηρεάζει όλο και περισσότερο τους καταναλωτές, με αποτέλεσμα να περιορίζουν αγορές για να καλύψουν δαπάνες στέγασης και διατροφής, ενώ γενικά αγοράζουν λιγότερα και φθηνότερα προϊόντα. Οι χειμερινές εκπτώσεις ανέδειξαν και πάλι την οικονομική κόπωση των καταναλωτών, που δικαιολογημένα δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες εμπόρων. Ο τζίρος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026 μπορεί να ξεπέρασε τα 6 δισ. ευρώ, αλλά σε πολλούς κλάδους δεν επαρκεί. Θα περιμένουμε τα επίσημα στοιχεία Φεβρουαρίου, συμπεριλαμβανομένων των online πωλήσεων, για τα τελικά συμπεράσματα. Οφείλουμε να λάβουμε σοβαρά υπόψη την αναδιάταξη της καταναλωτικής συμπεριφοράς και να βρούμε τρόπους να δώσουμε νέο ενδιαφέρον στις χειμερινές εκπτώσεις».

