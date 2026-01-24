Η ανακοίνωση των ΕΛΤΑ για την παράσυρση της υπαλλήλου έξω από υποκατάστημα

Ανακοίνωση για το βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση γυναίκας το πρωί του Σαββάτου έξω από υποκατάστημα των ΕΛΤΑ που έφερε στη δημοσιότητα το protothema.gr εξέδωσαν τα ΕΛΤΑ.

Σε ανακοίνωσή τους, τα ΕΛΤΑ αναφέρουν ότι το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διαδικασία παράδοσης δέματος σε πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier στο Χαλάνδρι, όπου πελάτης αποχώρησε χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη επιβεβαίωση παραλαβής. Κατά την προσπάθεια συνεργάτη να τον αποτρέψει, υπήρξε επαφή με το όχημα, με αποτέλεσμα τραυματισμό, ενώ ο εμπλεκόμενος συνελήφθη και ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ για ιατρική αξιολόγηση.

Επίσης, αναφέρουν ότι καταδικάζουν απερίφραστα κάθε μορφή βίας και δηλώνουν μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών.

Η ανακοίνωση των ΕΛΤΑ

Σε πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier στο Χαλάνδρι σημειώθηκε περιστατικό κατά τη διαδικασία παράδοσης δέματος, κατά το οποίο πελάτης αποχώρησε χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη επιβεβαίωση παραλαβής. Κατά την προσπάθεια του συνεργάτη να τον αποτρέψει, υπήρξε επαφή με το όχημά του πελάτη, με αποτέλεσμα να προκληθεί τραυματισμός. Ο εμπλεκόμενος συνελήφθη, ενώ το άτομο που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ για ιατρική αξιολόγηση.

Τα ΕΛΤΑ καταδικάζουν απερίφραστα κάθε μορφή βίας και δηλώνουν τη μηδενική ανοχή τους σε συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων και των πολιτών. Η Διοίκηση βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του συνεργάτη της, παρέχοντας κάθε αναγκαία υποστήριξη.

Παράλληλα, τα ΕΛΤΑ συνεργάζονται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού.

Η ασφάλεια του προσωπικού και του κοινού αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



