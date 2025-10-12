Η ανήλικη στο Νοσοκομείο, ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο κρατητήριο!

Το περιστατικό έγινε στην Κρήτη, στα Χανιά, όταν η 16χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο μεθυσμένη!

Η ανήλικη στο Νοσοκομείο, ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο κρατητήριο!
12 Οκτ. 2025 17:49
Pelop News

Μια 16χρονη κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων σε κατάσταση έντονης μέθης, καθώς είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε μπαρ της πόλης.

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του καταστήματος για πώληση αλκοόλ σε ανήλικο, καθώς και της μητέρας της ανήλικης, όπως προβλέπει ο νόμος για την ευθύνη εποπτείας ανηλίκου.

Η κατάσταση της υγείας της είναι σταθερή.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:08 Πάνος Ρούτσι: «Υποσχέθηκα στο παιδί μου ότι όσο αναπνέω, δεν σταματάω, θα τους βάλω όλους φυλακή»
20:00 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Τα πόδια του δίκιου
19:50 Καιρός: Νεφώσεις, βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Πελοπόννησο – Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου
19:41 Φάρσαλα: Ακρωτηριάστηκε γυναίκα σε ατύχημα σε εκκοκκιστήριο
19:36 Η μεγάλη απόδραση της Παναχαϊκής από το Ληξούρι – Δηλώσεις
19:32 Σκέρτσος για Άγνωστο Στρατιώτη: Να το αφήσουμε έξω από την πολιτική διελκυστίνδα που δημιουργεί τεχνητούς διχασμούς
19:29 Μεγάλη νίκη για τον Προμηθέα 2014 – Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο
19:24 Η ΑΣΠΕ στο Olympia Forum — Παρέμβαση της Αναστασίας Μανωλοπούλου για τη δημογραφική πολιτική και τη στήριξη της οικογένειας
19:16 Οι εμποροϋπάλληλοι της Πάτρας στην απεργία της Τρίτης – «Όχι στο αντεργατικό νομοσχέδιο»
19:06 Θεσσαλονίκη: Ταξί χτύπησε μοτοσικλέτα αστυνομικών και ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο
19:04 Αναμενόμενη ήττα για τις γυναίκες του Ατρόμητου από τον Παναιτωλικό
18:55 Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν 22χρονο Σύρο μέρα-μεσημέρι στο κέντρο
18:44 Δείτε ποιο Ολλανδικό χωριό χρεώνει πλέον είσοδος στους Τουρίστες
18:35 Τι αποκάλυψε ο ηθοποιός Σταμάτης Φασουλής
18:27 Δράση Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης στη Στροφυλιά: πέταξαν 400 τόνους μπάζων και απορριμμάτων
18:17 ΔΥΠΑ: Πότε αρχίζουν τα μαθήματα για το voucher 750 ευρώ
18:10 Τεράστιο «διπλό» ο Παναιγιάλειος, ανατροπή η Θύελλα
18:06 Νέα κρίση στο Πακιστάν, επεισόδια και έκλεισαν τα σύνορα ΒΙΝΤΕΟ
17:57 ΗΠΑ: Τραγωδία με 4 νεκρούς σε μπαρ της Ν. Καρολίνας
17:49 Η ανήλικη στο Νοσοκομείο, ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο κρατητήριο!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ