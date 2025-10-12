Η ανήλικη στο Νοσοκομείο, ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο κρατητήριο!
Το περιστατικό έγινε στην Κρήτη, στα Χανιά, όταν η 16χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο μεθυσμένη!
Μια 16χρονη κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων σε κατάσταση έντονης μέθης, καθώς είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε μπαρ της πόλης.
Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του καταστήματος για πώληση αλκοόλ σε ανήλικο, καθώς και της μητέρας της ανήλικης, όπως προβλέπει ο νόμος για την ευθύνη εποπτείας ανηλίκου.
Η κατάσταση της υγείας της είναι σταθερή.
