Η ανήλικη στο Νοσοκομείο, ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο κρατητήριο!

Μια 16χρονη κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων σε κατάσταση έντονης μέθης, καθώς είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε μπαρ της πόλης.

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του καταστήματος για πώληση αλκοόλ σε ανήλικο, καθώς και της μητέρας της ανήλικης, όπως προβλέπει ο νόμος για την ευθύνη εποπτείας ανηλίκου.

Η κατάσταση της υγείας της είναι σταθερή.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



