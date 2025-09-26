Η Αννα Καραμανλή στην «Π»: «Η Πάτρα, κόμβος στην κρουαζιέρα»

Η συνέντευξη με την Αννα Καραμανλή έγινε στο περιθώριο της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης, όμως δεν επιλέξαμε τυχαία να τη δημοσιεύουμε σήμερα, καθώς κάθε χρόνο η 27η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Ημέρα Τουρισμού.

Η δραστήρια υφυπουργός αποκάλυψε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» όλο το στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης για την τουριστική αξιοποίηση της περιοχής μας, για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην Πάτρα, αλλά και για την προβολή των εναλλακτικών μορφών τουρισμού που καθιστούν τη Δυτική Ελλάδα ως ελκυστικό προορισμό.

– Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην Πάτρα; Ποιο είναι το σχέδιο του υπουργείου ώστε η πόλη να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο αφίξεων;

Η Πάτρα διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να ενισχύσει τη θέση της στον τομέα της κρουαζιέρας, καθώς αποτελεί το βασικό λιμάνι της Νότιας Ελλάδας με στρατηγική σύνδεση με την Ιταλία και την Αδριατική. Ηδη η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατέγραψε το 2024 αύξηση 10% στις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων και 2,9% στις αφίξεις επιβατών, φθάνοντας τους 401.812 επισκέπτες, γεγονός που δείχνει την δυναμική της περιοχής.

Η εμπειρία των επισκεπτών μπορεί να γίνει ακόμα πιο ελκυστική μέσα από θεματικές διαδρομές, την ανάδειξη του ιστορικού κέντρου και εκδηλώσεις διεθνούς απήχησης όπως το Πατρινό Καρναβάλι. Παράλληλα, η διασύνδεση της κρουαζιέρας με τον πολιτιστικό, γαστρονομικό και ναυτικό τουρισμό δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τον προορισμό. Στόχος μας είναι η Πάτρα να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο αφίξεων, να αναδειχθεί σε σταθερό κόμβο της κρουαζιέρας στην Αδριατική και το Ιόνιο και ταυτόχρονα να ενισχύσει ουσιαστικά την τοπική οικονομία και τις επιχειρήσεις.

– Η Δυτική Ελλάδα είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη Περιφέρεια, με πολλά πλεονεκτήματα σε διάφορα είδη τουρισμού. Ποιοι είναι οι στόχοι σας και ποια η συνεργασία σας με την περιφερειακή αρχή, τους δήμους και τους άλλους φορείς της περιοχής μας;

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καταγράφει τα τελευταία χρόνια ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική σε πολλές μορφές τουρισμού, με αυξανόμενο ενδιαφέρον από επισκέπτες και επενδυτές. Ως υπουργείο Τουρισμού, στόχος μας είναι να ενισχύσουμε και να αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτή τη δυναμική, μέσα από μια στρατηγική που βασίζεται στη βιωσιμότητα, την ποιότητα και την στενή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους φορείς της περιοχής.

Για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους, εντάσσουμε την Περιφέρεια σε ένα εθνικό πλαίσιο δράσης του υπουργείου, όπου θέτουμε σε λειτουργία σημαντικά εργαλεία και θεσμούς που υποστηρίζουν τον στρατηγικό σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών σε όλα τα επίπεδα συνεργασίας.

Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης και του νέου Παρατηρητηρίου για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στη Μεσόγειο, ενισχύει τις πολιτικές μας με δεδομένα, γνώση και εργαλεία στρατηγικού σχεδιασμού.

Παράλληλα, μέσω του περιφερειακού συμβουλίου Τουρισμού και του Συμβουλίου Οινοτουρισμού, ενδυναμώνουμε τις συνέργειες με τις περιφέρειες και στηρίζουμε μορφές τουρισμού που βασίζονται στον αυθεντικό χαρακτήρα και την τοπική παραγωγή.

– Ποιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνει το υπουργείο για την ενίσχυση και την προβολή των εναλλακτικών μορφών τουρισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας;

Η ενίσχυση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού αποτελεί κεντρικό άξονα της εθνικής μας στρατηγικής και η Δυτική Ελλάδα διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να πρωταγωνιστήσει.

Μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες προωθούμε μορφές τουρισμού που αναδεικνύουν τον αυθεντικό χαρακτήρα της περιοχής: τον ιαματικό, οινικό, πολιτιστικό, γαστρονομικό, ορεινό και θαλάσσιο τουρισμό. Με την ανάπτυξη του Δικτύου Αγροδιατροφής – Γαστρονομίας – Τουρισμού, ενισχύουμε τη σύνδεση του τουρισμού με την τοπική παραγωγή, την παράδοση και το περιβάλλον, δημιουργώντας ένα τουριστικό αφήγημα με ταυτότητα και διάρκεια.

Παράλληλα, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αναβαθμίζονται υποδομές που στηρίζουν ειδικές μορφές τουρισμού. Ειδικά στη Δυτική Ελλάδα, δρομολογούνται σημαντικά έργα, όπως για παράδειγμα οι παρεμβάσεις στους τουριστικούς λιμένες Πάτρας, Μεσολογγίου και Αστακού.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουμε και στον ιαματικό τουρισμό. Στην περιοχή έχουν ήδη αναγνωριστεί 10 φυσικοί πόροι ως ιαματικοί, ένα σημαντικό κεφάλαιο που μπορεί να δώσει ώθηση στον τουρισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η Δυτική Ελλάδα αποτελεί ένα δυναμικό πεδίο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, και το Υπουργείο Τουρισμού είναι εδώ για να στηρίξει αυτή την προσπάθεια με σχέδιο, πόρους και συνεργασίες.

– Το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», το οποίο έχει πολύ καλή ανταπόκριση από τον κόσμο και έχει ενισχύσει τους ορεινούς προορισμούς της περιοχής μας, θα συνεχιστεί και για το 2026 και για τα επόμενα χρόνια;

Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Ολους» έχει αγκαλιαστεί θερμά από τους πολίτες και έχει αποδείξει στην πράξη τη αξία του ως ουσιαστικό εργαλείο στήριξης της τοπικής οικονομίας, ειδικά για περιοχές που ο τουρισμός αποτελεί βασική οικονομική δραστηριότητα, όπως οι ορεινοί προορισμοί της Δυτικής Ελλάδας.

Μέσα από τους δύο πρώτους κύκλους του προγράμματος ενισχύθηκαν πάνω από 170.000 συμπολίτες μας, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις πιο ευάλωτες ομάδες. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συγκαταλέγεται στις περιοχές που παρουσίασαν ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα. Προορισμοί όπως τα Καλάβρυτα, η Πάτρα, η Ναύπακτος, το Αίγιο και το Βαρθολομιό, ξεχώρισαν στις προτιμήσεις των δικαιούχων, ενισχύοντας έμπρακτα την τοπική αγορά και τις τουριστικές επιχειρήσεις.

Ο τρίτος κύκλος του προγράμματος για το 2025 περιλαμβάνει αυξημένες επιδοτήσεις για όσους επιλέγουν την χαμηλή περίοδο, στηρίζοντας άμεσα τον ορεινό και χειμερινό τουρισμό και επιμηκύνοντας την τουριστική περίοδο.

Συνεχίζεται φυσικά και η πρόβλεψη αυξημένων ποσών για ΑμεΑ, πολύτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες και συνταξιούχους.

Για το 2026, έχουμε ήδη ξεκινήσει τις εργασίες για τον σχεδιασμό του νέου κύκλου και την διασφάλιση της απαραίτητης χρηματοδότησης. Στόχος μας όχι μόνο να συνεχιστεί το πρόγραμμα αλλά και να επεκταθεί, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα σε ειδικές μορφές τουρισμού, υπηρετώντας την κοινωνική συνοχή και την περιφερειακή ανάπτυξη.

– Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το πολιτικό τοπίο στη χώρα μας τους επόμενους μήνες; Πιστεύετε ότι το κυβερνών κόμμα θα έχει οφέλη μετά και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης;

Το πολιτικό τοπίο στη χώρα μας διαμορφώνεται σε ένα περιβάλλον με αυξημένες απαιτήσεις και πολυεπίπεδες προκλήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο, οφείλουμε να είμαστε σε διαρκή εγρήγορση, με σταθερό προσανατολισμό στην επίλυση των πραγματικών προβλημάτων των πολιτών.

Οι πρόσφατες εξαγγελίες του πρωθυπουργού έχουν σαφές κοινωνικό, αναπτυξιακό και εθνικό πρόσημο, με ιδιαίτερη στόχευση στους νέους και την στήριξη της οικογένειας. Αφορούν ουσιαστικές παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας, στη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Είναι μέτρα που θα αρχίσουν να γίνονται αισθητά από τη νέα χρονιά και θα αποτυπωθούν με απτό τρόπο στην οικονομία και την κοινωνία.

Η σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στην κοινωνία και την Πολιτεία οικοδομείται καθημερινά, με έργο, συνέπεια και σεμνότητα. Δεν πρόκειται για μια σχέση δεδομένη, αλλά για μια διαρκή δέσμευση που κρίνεται από τις πράξεις μας και την ικανότητά μας να δίνουμε λύσεις. Μοναδικός μας αντίπαλος είναι τα προβλήματα των πολιτών και μοναδικός μας κριτής είναι οι εκλογές.

