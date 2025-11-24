«Η Ανθρώπινη Φωνή» στο Act: ένα μονόπρακτο–εξομολόγηση που σπάει κόκαλα στην Πάτρα

Το θέατρο Act παρουσιάζει την «Ανθρώπινη Φωνή» του Jean Cocteau, ένα από τα σημαντικότερα μονόπρακτα του 20ού αιώνα, σε σκηνοθεσία Μανώλη Ιωνά και με την Κατερίνα Φελλά να παραδίδει μια σπουδαία, βαθιά προσωπική ερμηνεία.

Το έργο, που έχει αγαπηθεί για τη μοναδική του ένταση, ακολουθεί μία γυναίκα στις τελευταίες στιγμές της σχέσης της, μέσα από μια τηλεφωνική συνομιλία που γίνεται η μόνη της επαφή με τον άνθρωπο που την εγκαταλείπει.

Στη νέα αυτή προσέγγιση, η πραγματική περιπέτεια υγείας της ηθοποιού —η διάγνωσή της με καρκίνο του μαστού— δίνει στο κείμενο ένα ακόμη μεγαλύτερο συναισθηματικό βάθος. Η παράσταση φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο η ασθένεια, ο φόβος και η απώλεια επηρεάζουν τις ανθρώπινες σχέσεις, αλλά και τον ρόλο του συντρόφου σε μια στιγμή που αλλάζει τα πάντα.

Το αποτέλεσμα είναι ένα ισχυρό ψυχογράφημα. Ένα έργο που μιλά για το όριο ανάμεσα στην ελπίδα και τη συντριβή, για την αλήθεια που σε κοιτάει κατάματα, και για το κουράγιο που βρίσκεις όταν όλοι οι φόβοι σου έχουν ήδη γίνει πραγματικότητα.

Στο προσωπικό της σημείωμα, η Κατερίνα Φελλά περιγράφει τη διαδρομή μέσα στον φόβο και την αβεβαιότητα: τον χρόνο που μικραίνει, τους ανθρώπους που μένουν δίπλα σου, την απόφαση να σταθείς ξανά στα πόδια σου. «Με την αγάπη τους νιώθεις ανίκητος», γράφει — και αυτό το συναίσθημα διαπερνά ολόκληρη την παράσταση.

Ταυτότητα παράστασης

Συγγραφέας: Jean Cocteau

Σκηνοθεσία/Δραματουργική επεξεργασία: Μανώλης Ιωνάς

Μετάφραση: Μάριος Πλωρίτης

Σκηνικά – Κοστούμια: Νίκος Κασαπάκης

Κινησιολογία: Ρούλα Κουτρουμπέλη / Συνεργάτης: Παναγιώτης Αργυρόπουλος

Φωτισμοί: Μανώλης Μπράτσης

Φωτογραφίες – Trailer: Thanos Angelis / Στάθης Σταθαράς

Digital Marketing: Εύα Καραχάλιου

Γραφιστική επιμέλεια: Γιάννης Αλεξάκης

Επικοινωνία: Άντζυ Νομικού

Παραγωγή: Εταιρεία Αλκμήνη & New Duke Productions – Χρίστος Δούκας

Ερμηνεία: Κατερίνα Φελλά

Info

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025 – 21:30

Θέατρο Act (Σκάλες Γεροκωστοπούλου, Πάτρα)

Κρατήσεις: 2610 272037, 6985 788289

Προπώληση: ticketservices.gr

