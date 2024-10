«Η απάντηση είναι όχι» από τον Μπάιντεν για ισραηλινή επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν

Η απάντηση του Ισραήλ στην επίθεση που πραγματοποίησε το Ιράν εναντίον του θα πρέπει να είναι ανάλογη, κι όχι εναντίον πυρηνικών εγκαταστάσεων, ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με τους Times Of Israel.

«Η απάντηση είναι όχι», είπε ο Μπάιντεν στους δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε αν υποστηρίζει μια τέτοια προοπτική.

Σημείωσε ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα να απαντήσει στη χθεσινή (1/10) ιρανική πυραυλική επίθεση, αλλά ότι θα πρέπει να το κάνει αναλογικά. Ανέφερε ακόμη ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν επίσης νέες κυρώσεις κατά του Ιράν για την επίθεση.

Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν δήλωσε χθες ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει «σοβαρές συνέπειες» και ότι οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με το Ισραήλ για να διασφαλίσουν κάτι τέτοιο, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

