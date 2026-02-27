Η απάντηση των ΕΛΤΑ στις καταγγελίες για καθυστερήσεις επιδομάτων και προπληρωμένων καρτών

Η επίσημη θέση των ΕΛΤΑ για τις καθυστερήσεις στην επίδοση τραπεζικών καρτών σε ανέργους.

27 Φεβ. 2026 10:06
Pelop News

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) εξέδωσαν επίσημη ανακοίνωση με αφορμή δημοσιεύματα για καθυστερήσεις ή μη παράδοση προπληρωμένων καρτών που συνδέονται με επιδόματα ανεργίας της ΔΥΠΑ.

Σύμφωνα με τα ΕΛΤΑ, το σύνολο των αποστολών που διέθεταν πλήρη και ορθά στοιχεία παραλήπτη διακινήθηκε κανονικά και εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων. Μετά από συστηματικό έλεγχο σε όλες τις Μονάδες Διανομής, διαπιστώθηκε ότι μόνο ένας περιορισμένος αριθμός επιστολών έφερε ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία (όνομα, διεύθυνση κ.λπ.), οπότε – σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις – επιστράφηκαν στις συνεργαζόμενες τράπεζες.

Τα ΕΛΤΑ διευκρινίζουν ότι η διανομή των συγκεκριμένων προπληρωμένων καρτών γίνεται με απλή ταχυδρομική υπηρεσία χωρίς ιχνηλασιμότητα, επιλογή που ανήκει αποκλειστικά στις τράπεζες και όχι στα ΕΛΤΑ. Ως εκ τούτου:

  • Δεν είναι δυνατή η επιβεβαίωση παράδοσης για κάθε μεμονωμένη κάρτα.
  • Δεν παρέχεται εξατομικευμένη ιχνηλάτηση αποστολών.

Η διαδικασία είναι πολυεπίπεδη: η ΔΥΠΑ εγκρίνει το αίτημα, η τράπεζα δίνει εντολή παραγωγής σε εξειδικευμένο πάροχο, ο πάροχος παραδίδει μαζικά τις κάρτες στα ΕΛΤΑ, τα οποία τις διανέμουν με την υπηρεσία που έχει ορίσει ο αποστολέας (τράπεζα).

Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες ιχνηλασιμότητας, τα ΕΛΤΑ προχώρησαν σε έκτακτους ελέγχους σε όλες τις Μονάδες Διανομής, με ιδιαίτερη έμφαση στις τουριστικές περιοχές λόγω της κοινωνικής διάστασης του ζητήματος. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπάρχουν συσσωρευμένες αδιανέμητες αποστολές.

Η διοίκηση των ΕΛΤΑ καταλήγει ότι ο οργανισμός εκτέλεσε πλήρως και συνεπώς τις υποχρεώσεις του, αποδίδοντας τυχόν προβλήματα είτε σε λανθασμένα στοιχεία παραλήπτη είτε στην επιλογή των τραπεζών για μη ιχνηλατήσιμη υπηρεσία.

