Η αποκάλυψη της Αντζελας Γκερέκου για τον Καποδίστρια

Η Άντζελα Γκερέκου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και την Ελένη Μουστάκη, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Κυριακής. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην ταινία «Καποδίστριας»: «Είμαι Κερκυραία και έχω μελετήσει πολύ τη ζωή του Ιωάννη Καποδίστρια. Όταν μπήκα για πρώτη φορά στη Βουλή, είδα ότι δεν υπάρχει προτομή του Ιωάννη Καποδίστρια και είπα στην Άννα Ψαρούδα Μπενάκη ότι αν δεν αλλάξει αυτό, θα παραδώσω την έδρα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είχα πόθο να γίνει αυτή η ταινία για να μάθουν οι Έλληνες και το πρόσωπο μέσα από την τέχνη του κινηματογράφου. Προσπάθησα κι εγώ να κάνω αυτή την ταινία, με μία ομάδα ανθρώπων, αλλά δεν τα κατάφερα για οικονομικούς λόγους, δεν βρέθηκαν τα χρήματα».

Περιέγραψε τις δυσκολίες χρηματοδότησης ως καθοριστικές για την αποτυχία του εγχειρήματος και εξήγησε ότι οι οικονομικοί περιορισμοί περιόρισαν την υλοποίηση των σχεδίων που είχε σχεδιαστεί από την ομάδα της. Όταν πληροφορήθηκε ότι ο Γιάννης Σμαραγδής αναλάμβανε την παραγωγή, σχολίασε με ανακούφιση: «Όταν άκουσα ότι θα την έκανε ο Γιάννης Σμαραγδής είπα ”Ευχαριστώ Θεέ μου”».

Η ηθοποιός αναφέρθηκε εκτενώς στο έργο του σκηνοθέτη και στην πορεία της παραγωγής, επισημαίνοντας ότι ο Γιάννης Σμαραγδής «παιδεύτηκε οκτώ χρόνια για να κάνει την ταινία, κανείς δεν ήθελε να τον βοηθήσει».

Με έμφαση στην επιμονή αυτή, υπογράμμισε ότι δεν την ενδιέφερε ποιος θα αναλάμβανε το πρότζεκτ, «αρκεί να την έκανε με σεβασμό και αξιοπρέπεια». Δήλωσε επίσης ότι την ίδια την ταινία την είδε και ότι είναι «καλοφτιαγμένη», ενώ εκτίμησε ότι πρόκειται για «την καλύτερή του και την πιο δύσκολη» δουλειά του.

Περιέγραψε το αποτέλεσμα ως «μια ταινία αξιοπρεπέστατη, με εξαιρετικούς ηθοποιούς», φράση που χρησιμοποίησε για να αναδείξει την ποιότητα του καστ και της παραγωγής. Στη δήλωσή της συμπεριέλαβε μια έκφραση ευγνωμοσύνης για την ύπαρξη της ταινίας στις αίθουσες, λέγοντας «ας πούμε ένα ευχαριστώ που η ταινία αυτή υπάρχει στους κινηματογράφους», και τόνισε την ανταπόκριση του κοινού με την παρατήρηση «Τα σινεμά είναι γεμάτα».

Στη συζήτηση επανέλαβε: «Δεν με ένοιαζε ποιος θα την έκανε, αρκεί να την έκανε με σεβασμό και αξιοπρέπεια» και υπενθύμισε ότι ο σκοπός ήταν να μάθουν οι Έλληνες για τον Ιωάννη Καποδίστρια μέσα από την τέχνη του κινηματογράφου.

Η κ. Γκερέκου έχει διατελέσει βουλευτής Κέρκυρας με το ΠΑΣΟΚ, υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, καθώς και υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



