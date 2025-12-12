Η αποκάλυψη της Φόνσου για την Σαπουντζάκη

Η πρόεδρος του σωματείου Ελλήνων ηθοποιιών εξήγησε ότι είναι απολύτως φυσικό η συνάδελφός της, στα 92 της χρόνια, να αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα υγείας. Π

12 Δεκ. 2025 11:38
Pelop News

Την εμφάνιση της Ζωζώς Σαπουντζάκη σε αμαξίδιο σχολίασε η Άννα Φόνσου, τονίζοντας ότι η ηθοποιός τις τελευταίες ημέρες είναι καλύτερα στην υγεία της, καθώς όπως είπε κατάφερε να σηκωθεί.

Η Άννα Φόνσου μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, εξηγώντας πως είναι απολύτως φυσικό η συνάδελφός της, στα 92 της χρόνια, να αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα υγείας. Παράλληλα, ζήτησε να υπάρχει διακριτικότητα γύρω από το θέμα και ανέφερε ότι έχουν προγραμματίσει να περάσουν μαζί την παραμονή των Χριστουγέννων.

Πιο αναλυτικά, σχολίασε: «Η Ζωζώ είναι φίλη μου, είναι μια χαρά, θα πάω να κάνουμε μαζί παραμονή των Χριστουγέννων. Να μην ασχολείστε πολύ με τη Ζωζώ, είναι ένας θρύλος, μία γυναίκα που έχει αφήσει εποχή. Είναι λογικό στην ηλικία που είναι να έχει αρρωστήσει και λίγο. Την πρόδωσαν λίγο τα πόδια της, όλους μας πονάνε. Τις τελευταίες ημέρες κατάφερε όμως και σηκώνεται».

