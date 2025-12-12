Η αποκάλυψη της Φόνσου για την Σαπουντζάκη

Την εμφάνιση της Ζωζώς Σαπουντζάκη σε αμαξίδιο σχολίασε η Άννα Φόνσου, τονίζοντας ότι η ηθοποιός τις τελευταίες ημέρες είναι καλύτερα στην υγεία της, καθώς όπως είπε κατάφερε να σηκωθεί.

Η Άννα Φόνσου μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, εξηγώντας πως είναι απολύτως φυσικό η συνάδελφός της, στα 92 της χρόνια, να αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα υγείας. Παράλληλα, ζήτησε να υπάρχει διακριτικότητα γύρω από το θέμα και ανέφερε ότι έχουν προγραμματίσει να περάσουν μαζί την παραμονή των Χριστουγέννων.

Πιο αναλυτικά, σχολίασε: «Η Ζωζώ είναι φίλη μου, είναι μια χαρά, θα πάω να κάνουμε μαζί παραμονή των Χριστουγέννων. Να μην ασχολείστε πολύ με τη Ζωζώ, είναι ένας θρύλος, μία γυναίκα που έχει αφήσει εποχή. Είναι λογικό στην ηλικία που είναι να έχει αρρωστήσει και λίγο. Την πρόδωσαν λίγο τα πόδια της, όλους μας πονάνε. Τις τελευταίες ημέρες κατάφερε όμως και σηκώνεται».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



