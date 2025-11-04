Η αποκάλυψη της Καινούργιου για το θαύμα

Η αποκάλυψη της Καινούργιου για το θαύμα
04 Νοέ. 2025 11:25
Η Κατερίνα Καινούργιου έκανε μία προσωπική εξομολόγηση στην σημερινή της εκπομπή (3/11) με αφορμή την καλεσμένη της εκπομπή της και την συζήτηση τους για την βαθιά πίστη και τα θαύματα.

Όπως παραδέχτηκε η παρουσιάστρια, Κατερίνα Καινούριου, βίωσε το δικό της θαύμα μετά την επίσκεψη που έκανε στον πάτερ Δημήτριο Λουπασάκη για το οποίο, όπως είπε, θα μιλήσει ανοιχτά στους τηλεθεατές της μέσα στο επόμενο διάστημα.

«Μιλάμε για τον πατέρα Δημήτριο από τους Αγίους Ισιδώρους, που τον επισκέφθηκα στα Χανιά το καλοκαίρι. Πήγα να προσευχηθώ ζητώντας του κάτι, για το οποίο θα μιλήσω σε πολύ λίγο καιρό. Το λέω και ανατριχιάζω. Μου είπε: προσευχήσου και αυτό που θέλεις σε πολύ λίγες ημέρες θα με πάρεις τηλέφωνο και θα μου πεις ότι έχει γίνει.

Εκείνη τη στιγμή, η αγαλλίαση που ένιωσα, η ηρεμία η ψυχική και τα συναισθήματα ήταν απίστευτα. Άρχισα να βλέπω τη ζωή λίγο διαφορετικά», περιέγραψε η Κατερίνα Καινούργιου.

Κλείνοντας την συνέντευξη η Κατερίνα Καινούργιου τόνισε πως μέσα από την εκπομπή της θέλει να προβάλει τέτοιου είδους θέματα.

«Δεν ξέρω αν αυτό το θέμα αρέσει σε όλους. Εγώ ξέρω όμως ότι αυτή την κουβέντα που κάναμε εγώ την απόλαυσα πάρα πολύ. Θα προσπαθώ όσο μπορώ μέσα από αυτή την εκπομπή, όσο κι αν δεν αρέσει σε κάποιους, να προβάλλω τέτοια θέματα, γιατί ούτε την πίστη μου διαπραγματεύομαι, ούτε πάντα τη δύναμη της Επιστήμης», κατέληξε η Κατερίνα Καινούργιου.

Τον περασμένο Ιούλιο μάλιστα η Κατερίνα Καινούργιου συναντήθηκε με τον πατέρα Δημήτριο Λουπασάκη που, μετά τους Αγίους Ισιδώρους, λειτουργεί στον Άγιο Ματθαίο στην πόλη των Χανίων.

«Πήρα την ευχή του και νιώθω τόσο ευλογημένη. Αισθάνομαι γαλήνια και νιώθω μία απίστευτη ηρεμία… Νιώθω τόσο ευλογημένη που σήμερα επισκέφθηκα τον πατέρα Δημήτριο… Το έργο που κάνει είναι θεάρεστο, του έχει δώσει ο Θεός αυτή τη μεγάλη δύναμη. Είναι ένας πνευματικός καθοδηγητής. Ο πατέρας Δημήτριος με τη βοήθεια του Τιμίου Σταυρού, κάνει θαύματα. Ευχαριστώ για την υπέροχη φιλοξενία» ανέφερε στο Instagram η παρουσιάστρια του Alpha.

Υπενθυμίζεται βέβαια ότι ο ιερέας Δημήτριος Λουπασάκης, που υποστήριζε ότι έκανε θαύματα, απομακρύνθηκε από τους Αγίους Ισιδώρους του Λυκαβηττού. Σύμφωνα με τους κύκλους της Αρχιεπισκοπής, δεν ανανεώθηκε η απόσπασή του στην εκκλησία και όπως είχαν πει οι συνεργάτες του, ο ίδιος θα επέστρεφε στην Αθήνα, όταν ολοκληρώσει τις εργασίες του στην Κρήτη, όπου και βρίσκεται.
