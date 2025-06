Η απόλυτη μεταμόρφωση του Νίκολας Κέιτζ για τις ανάγκες ρόλου ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Χολιγουντιανός ηθοποιός Νίκολας Κέιτζ, πλήρως μεταμορφωμένος για τις ανάγκες της νέας του ταινιάς.

Ο Νίκολας Κέιτζ, εμφανίστηκε αγνώριστος, στα γυρίσματα της νέας ταινίας «Madden», φορώντας στολή προσθετικού βάρους και μπλε φόρμα, για να υποδυθεί τον θρυλικό προπονητή του NFL Τζον Μάντεν.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Page Six, ο 61χρονος ηθοποιός φωτογραφήθηκε στην Ατλάντα, με ατημέλητα μακριά μαλλιά και αθλητικά παπούτσια, προκαλώντας αίσθηση με την τεράστια μεταμόρφωσή του.

Nicolas Cage looks unrecognizable in fat suit while filming upcoming ‘Madden’ movie https://t.co/AzvzGIjydO pic.twitter.com/71TCTwDN2m

— Page Six (@PageSix) June 3, 2025