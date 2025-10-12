Η ΑΣΠΕ στο Olympia Forum — Παρέμβαση της Αναστασίας Μανωλοπούλου για τη δημογραφική πολιτική και τη στήριξη της οικογένειας

12 Οκτ. 2025 19:24
Pelop News

Η Αναστασία Μανωλοπούλου, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΣΠΕ και Πρόεδρος της Πολυτεκνικής Οργάνωσης Πατρών και Περιχώρων, εκπροσώπησε την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος στο συνέδριο Olympia Forum, που πραγματοποιήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας πολιτικούς, θεσμικούς και οικονομικούς φορείς απ’ όλη τη χώρα.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, η κα Μανωλοπούλου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με κυβερνητικούς εκπροσώπους, στελέχη της αυτοδιοίκησης και παράγοντες της αγοράς, αναδεικνύοντας τις προτεραιότητες και τις πάγιες διεκδικήσεις της ΑΣΠΕ για μια ουσιαστική εθνική δημογραφική πολιτική.

Όπως επεσήμανε, «το ζήτημα της υπογεννητικότητας δεν είναι στατιστικό — είναι εθνικό. Η στήριξη της οικογένειας, και ιδιαίτερα της πολύτεκνης, είναι επένδυση στο μέλλον της χώρας μας».

Η κα Μανωλοπούλου χαιρέτισε τα πρώτα- αν και όχι τόσο ισχυρά- βήματα που έχουν ανακοινωθεί για τη δημογραφική πολιτική, τονίζοντας όμως πως απαιτείται συνέχεια, συνέπεια και τόλμη. Η ΑΣΠΕ ζητά: την επαναφορά αποτελεσματικών μέτρων στήριξης που είχαν εφαρμοστεί στο παρελθόν, την διεύρυνση των οικονομικών και φορολογικών ελαφρύνσεων για τις πολύτεκνες οικογένειες,την ενίσχυση των δομών φροντίδας παιδιών και τη στήριξη της εργαζόμενης μητέρας, καθώς και την προώθηση πολιτικών που θα καθιστούν ελκυστική την οικογενειακή ζωή για τα νέα ζευγάρια.

«Οι πολύτεκνες οικογένειες δεν ζητούν προνόμια, ζητούν δικαιοσύνη. Ζητούν να αναγνωριστεί έμπρακτα η συμβολή τους στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και της εθνικής συνέχειας», υπογράμμισε.

Η συμμετοχή της ΑΣΠΕ στο Olympia Forum επιβεβαιώνει τη σταθερή της παρουσία σε θεσμικούς διαλόγους, με στόχο να ακουστεί δυνατά η φωνή των πολυτέκνων και να τεθεί η δημογραφική πολιτική στην καρδιά της εθνικής στρατηγικής.

