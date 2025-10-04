Η Αττική γεμίζει κάμερες: Μπλόκο στις παραβάσεις του ΚΟΚ – Θα μπουν 388 συσκευές

Η αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων στην Αττική φέρνει νέες λύσεις και αυστηρότερους ελέγχους. Στο «MEGA Σαββατοκύριακο», η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, ο δικηγόρος Γιάννης Μαρακάκης και ο πραγματογνώμονας τροχαίων Παναγιώτης Μαδιάς μίλησαν για τις καινοτομίες που φέρνουν οι «έξυπνες» κάμερες, αλλά και για την κατάσταση στην οδική ασφάλεια.

Το νέο σύστημα επιτήρησης

Συνολικά 388 κάμερες θα εγκατασταθούν σε βασικές οδικές αρτηρίες της Αττικής.

Σκοπός: Καταγραφή παραβάσεων όπως: Παραβίαση κόκκινου σηματοδότη Υπερβολική ταχύτητα Κίνηση σε λωρίδα λεωφορείων Μη χρήση ζώνης ή κράνους Χρήση κινητού κατά την οδήγηση

Πρώτη φάση: 100 σταθερά σημεία με δυνατότητα λήψης φωτογραφιών και βίντεο ακόμα και σε χαμηλό φωτισμό.

Ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο μέσω SMS ή Gov.gr .

Προστασία προσωπικών δεδομένων: καταγράφεται μόνο το πίσω μέρος των οχημάτων, πρόσβαση αποκλειστικά από την Αστυνομία μέσω ασφαλούς VPN.

Αποτελέσματα και οφέλη

Η Κωνσταντία Δημογλίδου τόνισε:

Μείωση των θανατηφόρων ατυχημάτων: 105 το πρώτο 9μηνο του 2025 έναντι 134 πέρυσι.

Αυστηροποίηση των ελέγχων που λειτουργεί αποτρεπτικά.

Βελτίωση στη χρήση κράνους και ζώνης.

Ο Γιάννης Μαρακάκης χαρακτήρισε τις νέες κάμερες ως «διαστημική εξέλιξη» στην οδική ασφάλεια, εμπνευσμένη από το μοντέλο της Καλιφόρνια. Ο Παναγιώτης Μαδιάς σημείωσε ότι οι Έλληνες δεν είναι αμόρφωτοι σε θέματα τροχαίων με εγκατάλειψη.

Σχετικά με το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη, η κ. Δημογλίδου τόνισε ότι η εγκατάλειψη ατυχήματος αποτελεί σοβαρό αδίκημα.

Τοποθεσίες των 388 καμερών

Κέντρο Αθήνας:

Λ. Συγγρού – Αθ. Διάκου: 6

Λ. Αμαλίας – Βασ. Όλγας: 8

Λ. Αμαλίας – Πανεπιστημίου – Βασ. Σοφίας: 4

Πανεπιστημίου – Αμερικής: 3

Πανεπιστημίου – Πατησίων: 5

Λ. Βασ. Σοφίας – Κωνσταντίνου («Hilton»): 8

Λ. Βασ. Σοφίας – Κηφισίας – Αλεξάνδρας: 8

Λ. Κηφισίας – Πανόρμου: 7

Κατεχάκη – Λ. Μεσογείων: 8

Κατεχάκη – Κοκκινοπούλου – Πίνδου: 8

Βόρεια προάστια:

Λ. Κηφισίας – Πεντέλης – Μητροπόλεως: 6

Λ. Κηφισίας – Καρέλλα – Ερυθρού Σταυρού: 6

Λ. Μεσογείων – Ηρώων Πολυτεχνείου: 4

Λ. Μεσογείων – Αγ. Ανδρέου – Δήμητρας: 4

Λ. Μαραθώνος – Χρ. Σμύρνης: 2

Λ. Μαραθώνος – Αγ. Χριστοφόρου – Αδαμοπούλου: 4

Λ. Σπάτων – Θεοτοκόπουλου: 3

Νότια προάστια:

Λ. Ποσειδώνος – Ελ. Βενιζέλου – Εθν. Μακαρίου – Θησέως: 2

Λ. Ποσειδώνος – Αφροδίτης: 4

Λ. Ποσειδώνος – Αλίμου: 8

Λ. Βουλιαγμένης – Δωδεκανήσου: 2

Λ. Βουλιαγμένης – Αλίμου: 3

Λ. Βουλιαγμένης – Αγ. Βασιλείου: 2

Λ. Βουλιαγμένης – Πύρωνος: 3

Λ. Βουλιαγμένης – Καλύμνου – Διγενή: 2

Δυτικά προάστια:

Κηφισού – Δυρραχίου: 6

Κηφισού – Λένορμαν: 6

Κηφισού – Ιερά Οδός: 6

Θηβών – Λ. Αθηνών: 4

Λ. Αθηνών – Παπανδρέου – Κύπρου: 6

Λ. Αθηνών – Ηρακλέους: 6

Λ. ΝΑΤΟ (Ειρήνης) – Τραπεζούντος: 6

ΠΕΟΑΚ – Πάχης – Μίνωα: 4

Πειραιάς:

Πειραιώς – Δωδεκανήσου – Γρ. Λαμπράκη: 5

Γούναρη – Ρετσίνα – Αλιπέδου – Μεγ. Ιπποδάμειας: 10

Ηρώων Πολυτεχνείου – 2ας Μεραρχίας: 5

Πειραιώς – Λ. Κηφισού: 5

Πειραιώς – Χαμοστέρνας: 6

Ακτή Κονδύλη – Αιγάλεω: 4

Άλλα σημεία: Νέα Σμύρνη, Καλλιθέα, Ηλιούπολη, Νίκαια, Κερατσίνι, Αχαρνές και Πετρούπολη.

Το νέο σύστημα αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στη μείωση των παραβάσεων και των τροχαίων, ενισχύοντας την προστασία οδηγών και πεζών.

