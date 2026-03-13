Η Χάιντι Κλουμ μιλά ανοιχτά για τη ΔΕΠΥ και πώς τη βοηθά στην καθημερινότητά της

13 Μαρ. 2026 15:55
Ως ένα χαρακτηριστικό που λειτουργεί υπέρ της και όχι ως περιορισμός περιέγραψε η Χάιντι Κλουμ τη ΔΕΠΥ, μιλώντας ανοιχτά για τη διάγνωσή της σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Glamour Germany. Το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια ανέφερε ότι αντιμετωπίζει τη συγκεκριμένη κατάσταση με θετικό τρόπο, θεωρώντας πως αποτελεί κομμάτι της ενέργειας και της καθημερινής της λειτουργίας.

Η ίδια εξήγησε ότι η υπερδραστηριότητά της και η τάση της να ασχολείται με πολλά διαφορετικά πράγματα ταυτόχρονα συνδέονται με τη ΔΕΠΥ. Όπως είπε, αυτό είναι που της επιτρέπει να προχωρά συνεχώς σε νέα πρότζεκτ και να διατηρεί υψηλούς ρυθμούς τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική της ζωή.

«Βλέπω τη ΔΕΠΥ ως κάτι θετικό, γιατί μου επιτρέπει να κάνω περισσότερα πράγματα ταυτόχρονα. Είναι η υπερδύναμή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται η ίδια τη διάγνωσή της. Σε άλλο σημείο σημείωσε ότι είναι πολύ υπερδραστήρια και πως συχνά δουλεύει πάνω σε πολλά διαφορετικά σχέδια την ίδια στιγμή, συνεχίζοντας να αναλαμβάνει ακόμη περισσότερα.

Η συνέντευξη δόθηκε με αφορμή την 25η επέτειο του Glamour Germany, με την Κλουμ να παρουσιάζει μια πιο προσωπική πλευρά του εαυτού της. Στα δημοσιεύματα που ακολούθησαν, η στάση της απέναντι στη ΔΕΠΥ παρουσιάστηκε ως μια προσπάθεια να μιλήσει ανοιχτά για μια πτυχή της ζωής της που, όπως λέει, τη βοηθά να παραμένει δημιουργική, δραστήρια και παραγωγική.

15:55 Η Χάιντι Κλουμ μιλά ανοιχτά για τη ΔΕΠΥ και πώς τη βοηθά στην καθημερινότητά της
