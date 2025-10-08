Η «χαμένη» συνέντευξη του Τζον Λένον: Ο φόβος των υποκλοπών, οι σκιές της κυβέρνησης Νίξον και ένα άλμπουμ που παραλίγο να πετάξει

Μια συνέντευξη του Τζον Λένον, ξεχασμένη για σχεδόν πέντε δεκαετίες, έρχεται ξανά στο φως, αποκαλύπτοντας τον φόβο του θρυλικού Beatle πως η κυβέρνηση των ΗΠΑ παρακολουθούσε το τηλέφωνό του, εν μέσω της πολιτικής έντασης της δεκαετίας του ’70.

08 Οκτ. 2025 13:16
Pelop News

Μια «χαμένη» συνέντευξη του Τζον Λένον από το 1975 ήρθε ξανά στο φως, φέρνοντας στο προσκήνιο τις ανησυχίες και τους φόβους του θρυλικού μουσικού απέναντι στην αμερικανική κυβέρνηση.

Ο ραδιοφωνικός παραγωγός Νίκι Χορν, τότε 24 ετών και ανερχόμενος DJ στο Capital Radio του Λονδίνου, ταξίδεψε εκείνη τη χρονιά στη Νέα Υόρκη για να συναντήσει τον Λένον στο διαμέρισμά του, στο ιστορικό κτίριο Ντακότα. Αν και τμήματα της συνέντευξης είχαν μεταδοθεί τότε, οι πρωτότυπες κασέτες θεωρούνταν χαμένες — μέχρι που ο Χορν τις ανακάλυψε πρόσφατα, ξεχασμένες «σε ένα σκονισμένο κουτί» στο σπίτι του.

«Αυτή είναι χρυσόσκονη», φέρεται να δήλωσε συγκινημένος, αντιλαμβανόμενος τη σημασία του ευρήματος.

Στη συζήτηση, ο Λένον μιλάει ανοιχτά για τις υποψίες του ότι οι αμερικανικές αρχές παρακολουθούσαν τις τηλεφωνικές του συνομιλίες, εξαιτίας της αντιπολεμικής του δράσης και της δημόσιας αντίθεσής του στον πόλεμο του Βιετνάμ. Την ίδια περίοδο, είχε στραφεί νομικά κατά της κυβέρνησης Νίξον, καταγγέλλοντας παράνομες υποκλοπές και επιτήρηση, την ώρα που προσπαθούσε να αποφύγει την απέλασή του από τις ΗΠΑ.

Ο ίδιος περιγράφει πως μπορούσε να καταλάβει «πότε το τηλέφωνο είναι κανονικό και πότε όχι», κάνοντας λόγο για παράξενους ήχους και παρεμβολές στις γραμμές. Αν και δεν είχε αποδείξεις, παρατηρούσε συνεχείς “επισκευές” στο υπόγειο του Ντακότα, κάτι που ενίσχυε τις υποψίες του.

Η συνέντευξη αποκαλύπτει επίσης μια σπάνια στιγμή αδυναμίας: ο Λένον παραδέχεται ότι είχε φτάσει στο σημείο να σκεφτεί να πετάξει το τέταρτο σόλο άλμπουμ του, Walls and Bridges, πριν φίλοι του τον μεταπείσουν.

Η ανακάλυψη της συνέντευξης, λίγες μέρες πριν από τα 85α γενέθλιά του, αποκτά ισχυρό συναισθηματικό και ιστορικό βάρος. Θα μεταδοθεί από το Boom Radio, ως μέρος ενός ειδικού αφιερώματος σε έναν καλλιτέχνη που, πίσω από την ιδιοφυΐα και τον μύθο του, κουβαλούσε βαθιά τους φόβους και τις πιέσεις μιας ταραγμένης εποχής.
