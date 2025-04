Η χώρα μας πρωταθλήτρια στην αποθάρρυνση δανειοληπτών: Μικρές επιχειρήσεις, μεγάλα εμπόδια

Πρόσφατη ερευνητική μελέτη των Νικόλαου Γιαννακόπουλου, καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστου Καλλανδράνη, επ. καθηγητή στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Ιωάννη Βλασσά, ερευνητή στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σε επιχειρήσεις της Ευρωζώνης, αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της πρόσβασης σε δανειακά κεφάλαια στην μεγέθυνση της απασχόλησης.

Η σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) για την απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη είναι αδιαμφισβήτητη. Ωστόσο, η μελέτη έρχεται να αναδείξει έναν σημαντικό, αλλά συχνά υποτιμημένο παράγοντα που επηρεάζει την αναπτυξιακή τους πορεία: την περιορισμένη πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό.

Η μελέτη βασίστηκε σε στοιχεία/ μικρο-δεδομένα της SAFE από το 2014 έως το 2022. Η SAFE (Survey on the Access to Finance of Enterprises) είναι έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εξετάζει τις χρηματοδοτικές ανάγκες και τις δυσκολίες πρόσβασης σε δανεισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η SAFE αποτελεί μια από τις βασικές πηγές δεδομένων για την αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων στην Ευρωζώνη.

Η παραπάνω μελέτη αξιοποιεί αυτά τα μικρο-δεδομένα και εξετάζει με τη χρήση σύνθετων μικρο-οικονομετρικών μεθοδολογιών, πώς επηρεάζει η έλλειψη χρηματοδότησης την ικανότητα των ΜμΕ να προσλαμβάνουν εργαζόμενους.

Το βασικό εύρημα είναι σαφές: οι επιχειρήσεις που δεν έχουν επαρκή πρόσβαση σε τραπεζικά δάνεια έχουν έως και 5 ποσοστιαίες μονάδες μικρότερη πιθανότητα να αυξήσουν το προσωπικό τους, σε σύγκριση με εκείνες που εξασφαλίζουν χρηματοδότηση.

Αυτό το πρόβλημα δεν αφορά μόνο όσους απορρίπτονται από τις τράπεζες. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το φαινόμενο των «αποθαρρημένων δανειοληπτών» –δηλαδή των επιχειρήσεων που δεν προσπαθούν καν να ζητήσουν δάνειο επειδή θεωρούν, σωστά ή λάθος, ότι θα απορριφθούν. Αυτές οι επιχειρήσεις, παρόλο που δεν έλαβαν επίσημη απόρριψη, εμφανίζουν τη χαμηλότερη ανάπτυξη σε επίπεδο απασχόλησης.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις που πλήττονται περισσότερο από τους χρηματοοικονομικούς περιορισμούς είναι συνήθως μικρότερες, νεότερες, πιο διστακτικές στο ρίσκο και κυρίως δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών. Αντίθετα, όσες έχουν καλή οικονομική εικόνα και ιστορικό πληρωμών είναι πολύ λιγότερο πιθανό να αντιμετωπίσουν τέτοιους περιορισμούς.

Η μελέτη δείχνει επίσης σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης ως προς τα ποσοστά αποθάρρυνσης. Η Ελλάδα, δυστυχώς, καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό «αποθαρρυμένων δανειοληπτών» επιχειρήσεων. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική οικονομία, καθώς η πλειοψηφία των επιχειρήσεων στη χώρα μας ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών, με λιγότερους από 10 εργαζόμενους. Οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούν τη ραχοκοκκαλιά της ελληνικής αγοράς, αλλά συχνά λειτουργούν με περιορισμένους πόρους και μικρή πρόσβαση σε επίσημες πηγές χρηματοδότησης. Η αποθάρρυνσή τους από το να απευθυνθούν σε τράπεζες λόγω φόβου απόρριψης, οδηγεί σε στασιμότητα και περιορίζει τη δυνατότητα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

ΔΥΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Τα αποτελέσματα της παραπάνω ανάλυσης επιβεβαιώνουν ότι οι πιστωτικοί περιορισμοί δεν είναι απλώς εμπόδιο στις επενδύσεις. Επηρεάζουν άμεσα και την απόφαση για προσλήψεις, συμβάλλοντας έτσι στη στασιμότητα της αγοράς εργασίας. Και το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο έντονο σε περιόδους οικονομικής αστάθειας.

Τι μπορούμε να κάνουμε γι’ αυτό;

Η μελέτη προτείνει δύο βασικές κατευθύνσεις:

– Ενίσχυση της προσφοράς δανείων: Μέτρα, όπως εγγυήσεις δανείων από το κράτος, προγράμματα συγχρηματοδότησης με τις τράπεζες, αλλά και ευνοϊκές ρυθμίσεις από τις κεντρικές τράπεζες μπορούν να ενισχύσουν τη ρευστότητα προς τις ΜμΕ. Η μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι επίσης ένα αποτελεσματικό κίνητρο για τις τράπεζες.

– Μείωση της αποθάρρυνσης των επιχειρήσεων: Πολλές επιχειρήσεις αποφεύγουν τις τράπεζες επειδή η διαδικασία φαντάζει χρονοβόρα, πολύπλοκη ή αδιαφανής. Χρειάζονται απλοποίηση των διαδικασιών, μεγαλύτερη διαφάνεια και ενίσχυση της οικονομικής εκπαίδευσης των επιχειρηματιών. Η χρήση εναλλακτικών τρόπων αξιολόγησης, όπως ψηφιακά δεδομένα και εμπορικές συναλλαγές, μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους χρηματοδότησης. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να σταθμίζεται πάντοτε και ο παράγοντας που αφορά την ποιότητα των αιτούμενων δανείων από την πλευρά των επιχειρήσεων.

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: χωρίς πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ακόμα και οι πιο υποσχόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να προσλάβουν νέο προσωπικό, να αναπτυχθούν και να προσφέρουν στην οικονομία.

Η αντιμετώπιση του προβλήματος πρέπει να είναι συνδυαστική -τόσο με θεσμικά μέτρα για τις επιχειρήσεις που απορρίπτονται από τις τράπεζες όσο και με παρεμβάσεις για εκείνες που δεν τολμούν να ζητήσουν χρηματοδότηση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Πάτρα: Και τέταρτο δέμα χασίς, που βρέθηκε, το ταξίδι στην Ασία από το «αφεντικό»

Πάτρα: Πήγε να κλέψει και έπεσε από μπαλκόνι, σε κρίσιμη κατάσταση ανήλικος

Η απάντηση Πελετίδη στην «Π» για το «τελεσίγραφο» Χρυσοχοΐδη για το Αστυνομικό Μέγαρο: «Αρνούμαστε»

Πολυδύναμο στρατόπεδο το ΚΕΤΧ Πάτρας – Τι φέρνει η αναδιάρθρωση στις Ενοπλες Δυνάμεις

Ο μικρός κλαρινίστας που αντικατέστησε τον Αρη Μουγκοπέτρο σε πανηγύρι ΦΩΤΟ

Τροχαίο με εγκατάλειψη για τη Λένα Δροσάκη, η ανάρτησή της

Εξωδικαστικός: Δεύτερη ευκαιρία για χιλιάδες πολίτες – Νέα πλατφόρμα ρυθμίσεων για τη μεσαία τάξη, πότε ανοίγει

Οι πέντε φορολογικές αλλαγές που εξετάζει η κυβέρνηση για την «μεσαία τάξη»

Φλόριντα: Σύγκρουση φέριμποτ με ιδιωτικό σκάφος, πολλοί τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News