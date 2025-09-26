Η Coffee Island κοντά στον Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Πάτρας 2025 «Φάνης Τσιμιγκάτος»

Τιμά, μαζί με όλη την πόλη τη μνήμη του μεγάλου αθλητή και τις αξίες που πρέσβευε

26 Σεπ. 2025 18:45
Η εταιρεία Coffee Island συμμετέχει ως Μεγάλος Χορηγός στον 4o Nυχτερινό
Ημιμαραθώνιο Πάτρας 2025 «Φάνης Τσιμιγκάτος» και τιμά, μαζί με όλη την
πόλη της Πάτρας, τον μεγάλο αθλητή και τις αξίες που πρέσβευε.

Η Coffee Island, με συνέπεια στην υποστήριξη δράσεων που ενισχύουν την
ευεξία και την ενεργή ζωή, αγκαλιάζει και φέτος τον 4ο Νυχτερινό
Ημιμαραθώνιο Πάτρας 2025 «Φάνης Τσιμιγκάτος».

Όπως κάθε χρόνο, η Coffee Island δεν περιορίζεται μόνο στη χορηγία αλλά
συμμετέχει ενεργά στη διοργάνωση με τη δική της ομάδα δρομέων,
αποτελούμενη από εργαζομένους και συνεργάτες της.

Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία μοιράζεται στην πράξη τη χαρά του
αγώνα και της συλλογικής προσπάθειας, ενισχύοντας τον δεσμό της με την
πόλη και τους ανθρώπους της.

Η χορηγία και η συμμετοχή της ομάδας εντάσσονται στο πλαίσιο του
προγράμματος βιώσιμης Ανάπτυξης της Coffee Island, που έχει ως στόχο να επιστρέφει
αξία στις κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται.

Μέσα από τη στήριξη αθλητικών διοργανώσεων, η εταιρεία προάγει έναν
τρόπο ζωής γεμάτο ενέργεια, χαρά και υγεία, αναδεικνύοντας τον αθλητισμό
ως τον ιδανικό σύμμαχο απέναντι στις απαιτήσεις της καθημερινότητας και
προωθώντας τα υγιή πρότυπα και τις αξίες του.
