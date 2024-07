Η Crowdstrike ζήτησε συγγνώμη από όλο τον πλανήτη για το χάος που προκλήθηκε

Ο επικεφαλής της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Crowdstrike ζητά συγγνώμη για την αναστάτωση που προκλήθηκε από την ενημέρωση λογισμικού της σε όλο τον πλανήτη σε αεροδρόμια και επιχειρήσεις με συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC News.

«Λυπούμαστε βαθύτατα για τον αντίκτυπο που έχουμε προκαλέσει στους πελάτες, στους ταξιδιώτες, σε οποιονδήποτε επηρεάζεται από αυτό, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών μας», δήλωσε ο George Kurtz.

Ψηφιακά προβλήματα προκάλεσαν την ακύρωση πάνω από 1.000 πτήσεων παγκοσμίως

Η Microsoft ανακοίνωσε λίγο νωρίτερα ότι επιδιορθώθηκε η υποκείμενη αιτία του τεχνικού προβλήματος, που επηρέασε σήμερα επιχειρήσεις παγκοσμίως, σημειώνοντας ότι τα κατάλοιπα των συνεπειών από τα προβλήματα κυβερνοασφάλειας εξακολουθούν να επηρεάζουν κάποιες εφαρμογές και υπηρεσίες του Office 365.

Η βλάβη σε κάποιες υπηρεσίες της Microsoft παρέλυσε πολλές επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Αεροπορικές εταιρείες καθήλωσαν πτήσεις, ουρές αναμονής σχηματίστηκαν στα αεροδρόμια, προβλήματα αντιμετώπισαν μεταξύ άλλων η αυστραλιανή κρατική τηλεόραση ABC, το βρετανικό δίκτυο Sky News και το Xρηματιστήριο του Λονδίνου.

«Λυπούμαστε βαθύτατα για τον αντίκτυπο που έχουμε προκαλέσει σε πελάτες, ταξιδιώτες, και σε οποιονδήποτε επηρεάζεται από αυτό, συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας μας», δήλωσε στο τηλεοπτικό πρόγραμμα «Today» του NBC News, περίπου στις 15:00 ώρα Ελλάδας.

«Πολλοί από τους πελάτες επανεκκινούν το σύστημα και αυτό επανέρχεται και θα είναι λειτουργικό», τόνισε ο Kurtz. «Ενδέχεται να περάσει χρόνος για ορισμένα συστήματα που δεν θα επανέλθουν αυτόματα», πρόσθεσε, αλλά η εταιρεία «θα φροντίσει κάθε πελάτης της να επαναφέρει πλήρως τα συστήματά της».

Επιδιορθώθηκε η αιτία αλλά οι συνέπειες παραμένουν

Με ενημέρωσή της στις 14:30 ώρα Ελλάδας ο τεχνολογικός κολοσσός Microsoft ανακοίνωσε ότι επιδιορθώθηκε η υποκείμενη αιτία τεχνικού προβλήματος των εφαρμογών και υπηρεσιών της 365, αλλά τα κατάλοιπα των συνεπειών από τα προβλήματα κυβερνοασφάλειας εξακολουθούν να επηρεάζουν κάποιους πελάτες.

Το πρόβλημα που ευθύνεται για την τεράστια τεχνική βλάβη η οποία επηρεάζει σήμερα δεκάδες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο «έχει ταυτοποιηθεί» και «είναι σε διαδικασία επίλυσης», ανακοίνωσε νωρίτερα ο Kurtz.

What global #disruption looks like in the world’s airports – flights canceled, and on the screens instead of the usual information messages about #Windows system recovery.

The footage shows Amsterdam, Los Angeles, Atlanta and other cities

Consequences of the global Windows… pic.twitter.com/xzghspUxHy

— UinHurricane (@UinHurricane) July 19, 2024