Η CVC εκφράζει μη δεσμευτικό ενδιαφέρον για τη στήριξη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ με νέα επένδυση έως 1,2 δισ. ευρώ

24 Απρ. 2026 14:16
Pelop News

H ΔΕΗ ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Εταιρείας στις 23 Απριλίου 2026 σχετικά με την προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κεφάλαια υπό τη διαχείριση της CVC Capital Partners («CVC») -ως σημαντικός έμμεσος μέτοχος της Εταιρείας- εξέφρασαν με επιστολή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, την πλήρη υποστήριξή τους στο στρατηγικό σχέδιο και το όραμα της διοίκησης της ΔΕΗ για την περαιτέρω επιτάχυνση του μετασχηματισμού και της αναπτυξιακής πορείας της Εταιρείας.

Σε σχέση με την Προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η CVC απέστειλε μη δεσμευτική ένδειξη ενδιαφέροντος, υπό την αίρεση των συνθηκών της αγοράς και των τελικών όρων της προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης της τιμής διάθεσης και των εσωτερικών εγκρίσεων, για συμμετοχή με νέα επένδυση έως 1,2 δισ. ευρώ στην προσφορά.

Σημειώνεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο έχει επίσης ανακοινώσει προς το κοινό και προς τη ΔΕΗ την πρόθεσή του να συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, με στόχο τη διατήρηση ποσοστού συμμετοχής 33,4% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:47 ΗΠΑ-Ιράν: Στο Ισλαμαμπάντ ο Αραγτσί – Προσδοκίες για πρόοδο στις συνομιλίες
15:43 Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος: «Τα παιδιά μας υποφέρουν από έλλειψη προτύπων»
15:39 Νετανιάχου: Αποκάλυψε ότι έκανε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη
15:33 HIIF: Ξεκινούν άμεσα οι επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές και ενέργεια
15:22 Δίχρονος «έκλεψε» την παράσταση στο Οβάλ Γραφείο ενώ μιλούσε ο Τραμπ
15:10 Νοικοκυριά: Αυξήθηκε το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά η αποταμίευση παραμένει αρνητική
15:08 Χεζμπολάχ: «Ανούσια» η εκεχειρία με το Ισραήλ – Νέες απειλές για αντίποινα
15:00 Στην αφετηρία ο διαγωνισμός για Αραξο – Αξιοποιούνται 22 περιφερειακά αεροδρόμια
14:53 Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: Αθώος λόγω αμφιβολιών ο Νίκος Ρωμανός – Ποινές κάθειρξης σε δύο γυναίκες
14:45 Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ στην καλύτερη 5άδα της Euroleague
14:37 Σπύρος Σκιαδαρέσης για ΠΕΟ Πατρών-Πύργου: Η οδική ασφάλεια δεν μπορεί να περιμένει
14:30 Δυτική Ελλάδα – Τουρισμός: Πώς θα ξεκλειδώσουμε αυτόν τον θησαυρό;
14:25 Ο Κώτσηρας για τα νέα μέτρα: Μειώσεις φόρων και στήριξη με βάση την πορεία της οικονομίας
14:16 Η CVC εκφράζει μη δεσμευτικό ενδιαφέρον για τη στήριξη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ με νέα επένδυση έως 1,2 δισ. ευρώ
14:14 Η φρεγάτα «Κίμων» στον Πειραιά: Εκεί υπογράφουν Μητσοτάκης και Μακρόν τη νέα συμφωνία
14:11 Δ. Ελλάδα: Οι πολίτες δίνουν καθημερινή μάχη επιβίωσης – Ειδικοί σχολιάζουν την έρευνα της «Π»
14:08 Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση στην Ηλεία: Δέκα συλλήψεις και δεκάδες έλεγχοι
14:03 Ο Μακρόν στην Αθήνα: Η ελληνογαλλική συμμαχία μπαίνει σε νέα φάση με άμυνα και επενδύσεις
14:02 Ο Κώστας Πελετίδης στην «Π»: Δεν κάναμε λάθη, παλεύουμε με το σύστημα ΒΙΝΤΕΟ
13:57 Taste Atlas: Αυτό είναι το ελληνικό φαγητό που βρίσκεται ανάμεσα στις 10 κορυφαίες παραδοσιακές γεύσεις του κόσμου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
