Η Δανάη Μπάρκα με τον σύντροφό της – Του εύχεται για την ονομαστική του γιορτή

Μια φωτογραφία με τον σύντροφό της, Φάνη, δημοσίευσε η Δανάη Μπάρκα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ηθοποιός μοιράστηκε το συγκεκριμένο στιγμιότυπο την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, ανήμερα των Θεοφανίων, με αφορμή την ονομαστική γιορτή του αγαπημένου της.

«Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες», έγραψε η Δανάη Μπάρκα στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευσή της.

Η ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ᴅᴀɴᴀɪ ʙᴀʀᴋᴀ 🌻🧿 (@danai_barka)



Τον περασμένο Οκτώβριο, η Δανάη Μπάρκα είχε τονίσει ότι δεν θα ήθελε να παρουσιάσει δημόσια κάποια σχέση της. Χαρακτηριστικά είχε πει στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά»: «Δεν θα ήθελα να παρουσιάσω μία σχέση μου δημόσια. Αν δεν είμαι σίγουρη για κάτι, φοβάμαι ότι πολλά μπορούν να συμβούν. Έχω ανεβάσει, απλώς δεν το έχουν ανακαλύψει. Έχω ανεβάσει story με σύντροφό μου. Αν εξαιρέσεις τη μεγάλη μου σχέση 9 χρόνων, μετά σχέση μου δεν έχει βγει προς τα έξω».

Τον επόμενο μήνα όμως, την ημέρα των γενεθλίων της, αποφάσισε να δημοσιεύσει το πρώτο κοινό στιγμιότυπο με τον σύντροφό της, το πρόσωπο του οποίου δεν διακρινόταν. Σε δηλώσεις της που ακολούθησαν εξήγησε πως ένιωσε την ανάγκη να εκφράσει χωρίς φόβο τη χαρά της. «Καμιά φορά πρέπει να βγάζουμε από μέσα μας αυτή την ενοχοποίηση της χαράς που μας πιάνει. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει», είχε αναφέρει στην κάμερα της εκπομπής Happy Day.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



