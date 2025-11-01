Η δεύτερη ημέρα του AGROWN 2025 ανέδειξε τη “νέα γενιά” του αγροδιατροφικού τομέα

Πολλές ενδιαφέρουσες συνεδρίες περιελάμβανε και η δεύτερη και τελευταία ημέρα του 3ου Αγροδιατροφικού Συνεδρίου κι Εκθεσης «Agrown 2025», το οποίο διοργανώθηκε στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αγρίνιο, με θέμα «Η επόμενη γενιά του Αγροδιατροφικού Κλάδου».

Οι κυριότερες συνεδρίες είχαν ως εξής:

– Στην 9η συνεδρία συζητήθηκε η σύζευξη της μεταποίησης και του τουρισμού με την επιχειρηματικότητα στην Αιτωλοακαρνανία, στο πλαίσιο εφαρμογής του Τοπικού προγράμματος της Τριχωνίδα ΑΕ CLLD/Leader (Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020). Όπως αναλύθηκε από τους ομιλητές η Αιτωλοακαρνανία διαθέτει πλούσιο φυσικό και παραγωγικό κεφάλαιο, με σημαντικές δυνατότητες διασύνδεσης της μεταποίησης, του πρωτογενούς τομέα και του βιώσιμου τουρισμού. Η συνεδρία ανέδειξε παραδείγματα επενδύσεων, συλλογικών πρωτοβουλιών και συνεργειών που μπορούν να στηρίξουν ένα ολοκληρωμένο μοντέλο τοπικής ανάπτυξης. Μέσα από τις εμπειρίες επιχειρηματιών και φορέων της περιοχής, εξετάστηκε το πώς η καινοτομία, η κοινωνική οικονομία και η αξιοποίηση των φυσικών πόρων μπορούν να αποτελέσουν μοχλό αναγέννησης της υπαίθρου.

– Στη 10η συνεδρία συζητήθηκε το θέμα: «Αγροδιατροφή στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση: Από τη μεταποίηση στην πρόκληση νέων διατροφικών προτύπων». Όπως ανέφεραν οι ομιλητές η αγροδιατροφή μετασχηματίζεται στη 4η Βιομηχανική Επανάσταση, με τεχνολογίες μεταποίησης και συσκευασίας, με την έμφαση στην ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων, καθώς και με τις προκλήσεις νέων διατροφικών προτύπων, να διαμορφώνουν το μέλλον του κλάδου και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων.

– Στη συνεδρία 11, η οποία είχε ως θέμα το «Αγρότες επόμενης γενιάς, με ντοκτορά καλλιεργούν το βιώσιμο μέλλον και καινοτομούν», είδαμε μια νέα γενιά αγροτών και επιστημόνων να φέρνει φρέσκες ιδέες και εξειδικευμένη γνώση στον πρωτογενή τομέα. Παράλληλα, συζητήθηκε το πως ο συνδυασμός έρευνας, επιχειρηματικότητας και νέων τεχνολογιών ανοίγει νέους δρόμους για τη βιώσιμη γεωργία. Οι ομιλητές μοιράστηκαν παραδείγματα στα οποία η παράδοση συναντά την καινοτομία, αποδεικνύοντας πώς η ύπαιθρος μπορεί να αποτελέσει πεδίο δυναμικής ανάπτυξης και προοπτικής για τις επόμενες γενιές.

– Η 12η συνεδρία είχε ως θέμα το «Καλλιεργώντας το Μέλλον μας στην Πράξη με Αειφορία και Ανθεκτικότητα» και Knowledge partner την Πανελλήνια Ενωση Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ). Όπως ανέλυσαν οι ομιλητές, οι νέοι αγρότες βρίσκονται στο επίκεντρο της μετάβασης σε ένα πιο βιώσιμο και ανθεκτικό παραγωγικό μοντέλο. Με έμφαση στην εκπαίδευση, τη συμβουλευτική και την καινοτομία, η συνεδρία ανέδειξε πρακτικές κι εμπειρίες που δείχνουν τον δρόμο για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής γεωργίας. Μέσα από παραδείγματα και παρεμβάσεις, παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες που ανοίγονται όταν η νέα γενιά παίρνει ενεργό ρόλο στον πρωτογενή τομέα.

– Η 13η συνεδρία είχε ως θέμα: «Το χωράφι του μέλλοντος είναι η θάλασσα – Βιώσιμη εναλλακτική λύση στη χερσαία γεωργία;». Σύμφωνα με τους ομιλητές του πάνελ, καθώς η πίεση στη χερσαία γεωργία αυξάνεται, η θάλασσα αναδεικνύεται σε εναλλακτικό πεδίο για την παραγωγή τροφίμων. Νέες τεχνολογίες κι επιστημονικές προσεγγίσεις δημιουργούν δυνατότητες για βιώσιμες θαλάσσιες καλλιέργειες που μπορούν να ενισχύσουν την επισιτιστική ασφάλεια. Οι ομιλητές παρουσίασαν τις προοπτικές, τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που συνοδεύουν αυτήν τη νέα προοπτική.

– Στη 14η συνεδρία αναπτύχθηκε το θέμα «Πέρα από τη Βιωσιμότητα: Ο αναγεννητικός Αγροτουρισμός και το Μάρκετινγκ της αναγέννησης», με την ενότητα να εξετάζει πώς ο αγροτουρισμός μπορεί να εξελιχθεί πέρα από τη βιωσιμότητα, υιοθετώντας αναγεννητικές πρακτικές που ενισχύουν τα οικοσυστήματα, τις τοπικές κοινότητες και την πολιτιστική κληρονομιά. Παράλληλα, αναδείχθηκε ο ρόλος του μάρκετινγκ της αναγέννησης στη δημιουργία αυθεντικών εμπειριών και στην επικοινωνία της αξίας του αναγεννητικού τουρισμού σε ένα πιο συνειδητοποιημένο κοινό.

– Η 15η και προτελευταία συνεδρία είχε ως θέμα το: «Επαναχρησιμοποίηση Νερού και Γεωργία Ακριβείας: Ολοκληρωμένες Προσεγγίσεις σε Τοπική Κλίμακα», με Knowledge partner το Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας των Γεωπονικών Σχολών του Πανεπιστημίου Πατρών. Σύμφωνα με τους ομιλητές, η κλιματική κρίση καθιστά επιτακτική την ανάγκη για νέες λύσεις στη διαχείριση των φυσικών πόρων. Η επαναχρησιμοποίηση νερού και η γεωργία ακριβείας προσφέρουν εργαλεία που μπορούν να μεταμορφώσουν τις καλλιεργητικές πρακτικές, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα κι αυξάνοντας την παραγωγικότητα. Οι ομιλητές ανέδειξαν παραδείγματα ολοκληρωμένων προσεγγίσεων σε τοπικό επίπεδο, που δείχνουν πώς η καινοτομία μπορεί να στηρίξει την ανθεκτικότητα των αγροτικών κοινοτήτων.

– Στη 16η και τελευταία συνεδρία συζητήθηκε το θέμα: «Η Βιοτεχνολογία στην Αειφορική Γεωργία: Από την Ερευνα στην Εφαρμογή» και Knowledge partner ήταν το Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας των Γεωπονικών Σχολών του Πανεπιστημίου Πατρών. Όπως αναλύθηκε από τους ομιλητές, η μετάβαση από τη θεμελιώδη βιοτεχνολογική έρευνα στην εφαρμοσμένη γεωργική πράξη επιτρέπει την ενσωμάτωση βιολογικών λύσεων για τη βιώσιμη διαχείριση καλλιεργειών, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την προστασία της βιοποικιλότητας.

Το συνέδριο σημείωσε σημαντική επιτυχία, το παρακολούθησε πολύς κόσμος και πάρα πολλοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών και πολύ σύντομα θα κοινοποιηθούν και τα πρακτικά.

Το συνέδριο διοργανώθηκε από την Εφημερίδα Συνείδηση και την Εφημερίδα Πελοπόννησος, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, και τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι εργασίες του πραγματοποιήθηκαν από την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου έως το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Αγρίνιο.

