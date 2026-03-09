Η διατροφή στο μικροσκόπιο για τον θυμό και την ένταση στην εφηβεία

Η ευερεθιστότητα και τα έντονα ξεσπάσματα θυμού είναι από τα πιο συχνά ζητήματα που απασχολούν οικογένειες με εφήβους. Μια νέα κλινική μελέτη έρχεται να εξετάσει αν τα μικροθρεπτικά συστατικά, δηλαδή οι βιταμίνες και τα μέταλλα, μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση αυτής της έντασης.

Τι έδειξε η μελέτη

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry και βασίστηκε σε δοκιμή 8 εβδομάδων με 132 εφήβους ηλικίας 12 έως 17 ετών, οι οποίοι είχαν μέτρια έως σοβαρή ευερεθιστότητα και δεν λάμβαναν φαρμακευτική αγωγή. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες: η μία έλαβε συμπλήρωμα μικροθρεπτικών συστατικών και η άλλη placebo.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η ομάδα που έλαβε τα μικροθρεπτικά συστατικά παρουσίασε καλύτερη εικόνα σε βασικούς δείκτες, όπως η ευερεθιστότητα, η συναισθηματική αντιδραστικότητα και η γενικότερη ρύθμιση της συμπεριφοράς, σε σύγκριση με την ομάδα placebo. Οι ερευνητές κάνουν λόγο για ενθαρρυντικά πρώτα στοιχεία, αλλά υπογραμμίζουν ότι χρειάζεται περαιτέρω επιβεβαίωση από νέες μελέτες.

Πού φάνηκε μεγαλύτερη βελτίωση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν τα αποτελέσματα στους εφήβους με διαταραχή δυσρρύθμισης της διάθεσης. Σε αυτή την ομάδα, σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό συμμετεχόντων φάνηκε να βελτιώνεται με τη λήψη μικροθρεπτικών συστατικών σε σχέση με το placebo. Παράλληλα, αναφέρθηκαν θετικές μεταβολές και σε άλλους δείκτες, όπως η ποιότητα ζωής, η διάθεση, το στρες και η κοινωνική συμπεριφορά.

Η μελέτη κατέγραψε επίσης μείωση των αυτοκτονικών σκέψεων με την πάροδο του χρόνου και στις δύο ομάδες, με μεγαλύτερη βελτίωση στην ομάδα που έλαβε μικροθρεπτικά συστατικά. Αυτό το εύρημα θεωρείται σημαντικό, αλλά οι ίδιοι οι ερευνητές το παρουσιάζουν με προσοχή, ως στοιχείο που χρειάζεται επιπλέον διερεύνηση.

Τι πρέπει να προσέξουν γονείς και ειδικοί

Οι ερευνητές δεν υποστηρίζουν ότι οι βιταμίνες και τα μέταλλα αντικαθιστούν την ιατρική ή ψυχολογική φροντίδα. Αντίθετα, σημειώνουν ότι μπορεί να αποτελέσουν μία επιπλέον, σχετικά χαμηλού κόστους παρέμβαση σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδικά όταν υπάρχουν διατροφικές ελλείψεις ή περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.

Καταγράφηκαν πάντως και παρενέργειες, με συχνότερη τη διάρροια. Στη δημοσιευμένη μελέτη αναφέρεται ότι οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν γενικά ήπιες, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι τέτοια σκευάσματα πρέπει να χορηγούνται χωρίς ιατρική καθοδήγηση.

Ο ρόλος της διατροφής

Το βασικό μήνυμα της μελέτης είναι ότι η διατροφή και η επάρκεια σε μικροθρεπτικά συστατικά μπορεί να επηρεάζουν περισσότερο απ’ όσο πιστευόταν τη συναισθηματική σταθερότητα στην εφηβεία. Η επιστημονική εικόνα δεν έχει κλείσει, αλλά τα νέα δεδομένα ενισχύουν το ενδιαφέρον για πιο ολιστικές προσεγγίσεις στην ψυχική υγεία των εφήβων.

