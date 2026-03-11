Η Δίκαιη Μετάβαση αρχίζει να αποδίδει – Ενημερωτική ημερίδα της ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε. στη Μεγαλόπολη για επενδύσεις, διαθέσιμες εκτάσεις και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία

Η πρόοδος της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και οι νέες προοπτικές αξιοποίησης των εκτάσεων στις λιγνιτικές περιοχές παρουσιάστηκαν στην ενημερωτική ημερίδα της ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε., που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Μαρτίου στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχείου Μεγαλόπολης, με θέμα «Δίκαιη Μετάβαση: Νέες προοπτικές για τις περιοχές απολιγνιτοποίησης». Η εκδήλωση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις αναζωογόνησης των περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Εναρκτήριες Τοποθετήσεις Τοπικών Φορέων

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον χαιρετισμό του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και αρμόδιο υπουργό για θέματα ΔΑΜ, κο Νίκο Παπαθάναση, ο οποίος τόνισε ότι μέσα από το εργό της ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε. επιτυγχάνεται η διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου για τις περιοχές της Δίκαιης Αναπτυξιακής Ανάπτυξης, ενισχύεται η τοπική οικονομίας και στηρίζεται ενεργά η επιχειρηματικότητα ενώ παράλληλα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την προσέλκυση βιώσιμων επενδύσεων και η διαμόρφωση δυναμικών οικοσυστημάτων ανάπτυξης και καινοτομίας.

Στις εναρκτήριες τοποθετήσεις, ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης Κωνσταντίνος Μιχόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κυκλικής Οικονομίας Αναστάσιος Αδαμόπουλος, ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας Νικόλαος Τότσης, ο Αντιδήμαρχος Τρίπολης Ηλίας Κούρος, ο εκπρόσωπος της Ένωσης Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων Ιωάννης Καραθανάσης και ο Αντιδήμαρχος Γορτυνίας Αποστολής Αποστολόπουλος ανέδειξαν τη σημασία της ενίσχυσης της τοπικής κοινωνίας, της κοινωνικής συνοχής και της στήριξης των επενδύσεων. Τόνισαν ότι η Μεγαλόπολη εισέρχεται σε μια νέα εποχή ευκαιριών, με έμφαση στις επενδύσεις, την αναζωογόνηση των περιοχών και την ενίσχυση των τοπικών υποδομών.

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης Κωνσταντίνος Μιχόπουλος υπογράμμισε ότι η Δίκαιη Μετάβαση δεν αποτελεί «τεχνικό όρο», αλλά «στοίχημα δικαιοσύνης» για τους ανθρώπους της Μεγαλόπολης και το μέλλον τους. Τόνισε ότι η μετάβαση απαιτεί σταθερές θέσεις εργασίας, ουσιαστικές επενδύσεις, ταχύτητα και αποφασιστικότητα, ενώ σημείωσε ότι η Δημοτική Αρχή θα έχει ενεργό ρόλο καθώς διαθέτει ενεργειακή τεχνογνωσία και μπορεί να συμβάλει ώστε η περιοχή να αποτελέσει ξανά ενεργειακό κόμβο. Ανέφερε ότι ο Δήμος διεκδικεί επενδύσεις, υποδομές και χρηματοδοτικά εργαλεία, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία κεντρικής κυβέρνησης, τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστημίων και επιχειρήσεων είναι καθοριστική. Όπως είπε, η Δίκαιη Μετάβαση είναι ταυτόχρονα πρόκληση και ευκαιρία, ώστε «το τέλος μιας εποχής να αποτελέσει μια νέα αρχή για τον τόπο».

Η στρατηγική της ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε. και η διάθεση των εκτάσεων

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε. Δέσποινα Γκαράνη παρουσίασε τη στρατηγική της εταιρείας για τη Μεγαλόπολη, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της εθνικής πολιτικής για καθαρή ενέργεια και βιώσιμη ανάπτυξη. Τόνισε ότι η ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε. έχει αναλάβει έναν κρίσιμο ρόλο, που περιλαμβάνει τη διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης, την αξιοποίηση των εδαφών στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης και την προσέλκυση επενδύσεων που θα δημιουργήσουν νέες δραστηριότητες και επαγγελματικές ευκαιρίες.

Η κ. Γκαράνη ανακοίνωσε ότι ξεκινά πλέον η διαδικασία διάθεσης των εδαφών, μια εξέλιξη που «οι περιοχές ζητούσαν εδώ και πολύ καιρό». Τόνισε ότι η ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε. βρίσκεται δίπλα στους πολίτες, στους επενδυτές και στους φορείς, έτοιμη να τους καθοδηγήσει σε κάθε στάδιο. «Είμαστε στη διάθεσή σας — τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας, συνεργαστείτε μαζί μας», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η εταιρεία λειτουργεί ως σταθερός υποστηρικτικός μηχανισμός για την τοπική κοινωνία.

Παρουσίασε επίσης τα στοιχεία για τις διαθέσιμες εκτάσεις, επισημαίνοντας ότι έχουν ήδη δημοσιευθεί δύο ανοικτές προσκλήσεις μίσθωσης στη θέση Πλάκα, με στόχο την προσέλκυση επενδυτών που επιθυμούν να αναπτύξουν παραγωγικές δραστηριότητες. Όπως εξήγησε, ο τελικός σχεδιασμός αξιοποίησης θα καθοριστεί από τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, τα οποία θα προσδιορίσουν τις χρήσεις γης και τις δραστηριότητες που μπορούν να αναπτυχθούν σε κάθε περιοχή.

Μετά την παρουσίαση της στρατηγικής από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο, ομάδα στελεχών της ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε. παρουσίασε το έργο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τις παρεμβάσεις αποκατάστασης των λιγνιτικών πεδίων, καθώς και τη νέα γεωχωρική πλατφόρμα GIS που υποστηρίζει τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση των έργων. Παρουσιάστηκαν επίσης τα αποτελέσματα της διαδικασίας προκαταρκτικής διερεύνησης της αγοράς (market sounding), ο προγραμματισμός αξιοποίησης των εκτάσεων και οι ανοιχτές προσκλήσεις μίσθωσης.

Εργαλεία Στήριξης και Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν επίσης τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία ενδυνάμωσης των υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος ΔΑΜ 2021–2027, καθώς και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και επενδύσεις στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Παράλληλα, η ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε. υλοποιεί στην πόλη της Μεγαλόπολης δράσεις κοινωνικής στήριξης, όπως τα Κέντρα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης και ο Μηχανισμός Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και στη δημιουργία νέων επαγγελματικών ευκαιριών καθώς και στην στήριξη της επιχειρηματικότητας.

