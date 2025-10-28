Η διοίκηση του Απόλλωνα τίμησε τον Γιάννη Μολφέτα

Παρά την διακοπή, το κλίμα καθόλα την διάρκεια του αγώνα ήταν πολύ καλό και μάλιστα η διοίκηση πριν από την έναρξη της αναμέτρησης τίμησε τον πρώην παίκτη της Γιάννη Μολφέτα που συνεχίζει στη Λειβαδιά.

Την τιμητική πλακέτα στον πατρινό παίκτη έδωσε ο Αντιπρόεδρος του Απόλλωνα Γιάννης Γιαλούσης.

Να σημειωθεί οτι το «παρών» στο παιχνίδι έδωσαν περισσότεροι από 600 φίλαθλοι που δημιούργησαν όμορφη ατμόσφαιρα.

