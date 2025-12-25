«Η δύναμη της ψυχής είναι μεγαλύτερη απ’ όλα»: Το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Έλληνα φρουρού που επέζησε από την επίθεση των Χούθι

Ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε ανήμερα των Χριστουγέννων ο Βαγγέλης Σταρίδας, ο Έλληνας ένοπλος φρουρός που επέζησε από την επίθεση των Χούθι σε εμπορικό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα. Πρόκειται για την πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά τη δραματική περιπέτεια που έζησε το καλοκαίρι, μια εμπειρία που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Μέσα από την ανάρτησή του στο Facebook, ο Βαγγέλης Σταρίδας θέλησε να ευχαριστήσει όσους στάθηκαν στο πλευρό του, προσευχήθηκαν για εκείνον και μοιράστηκαν την αγωνία με την οικογένειά του στις πιο δύσκολες ώρες. Όπως γράφει, η δύναμη της ψυχής και της θέλησης ήταν εκείνη που τον κράτησε όρθιο, σε μια εμπειρία που, όπως παραδέχεται, δεν θα ήθελε να ζήσει κανείς.

Ο ίδιος περιγράφει όσα πέρασε ως ένα βαθύ προσωπικό μάθημα ζωής, επισημαίνοντας ότι όταν ο άνθρωπος φτάνει στα όριά του, η εσωτερική δύναμη είναι αυτή που τελικά κάνει τη διαφορά. Ξεχωριστή αναφορά κάνει στην οικογένειά του, που έζησε την αγωνία από απόσταση, αλλά και σε όλους εκείνους που στάθηκαν δίπλα του με σκέψη και προσευχή.

Η επίθεση στο εμπορικό πλοίο είχε σημειωθεί στις αρχές του καλοκαιριού, όταν το σκάφος δέχθηκε σφοδρά πυραυλικά πλήγματα, με αποτέλεσμα να βυθιστεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο Έλληνας ένοπλος φρουρός βρέθηκε στη θάλασσα για περίπου 48 ώρες, μαζί με μέλη του πληρώματος, αντιμέτωπος με την εξάντληση, τα κύματα και τον φόβο, σε μια μάχη επιβίωσης χωρίς καμία βεβαιότητα για το αν και πότε θα έρθει η διάσωση.

Οι ώρες στο νερό ήταν κρίσιμες, με τον ίδιο να παλεύει να διατηρήσει την ψυχραιμία και την ελπίδα ότι θα εντοπιστεί εγκαίρως. Η διάσωση ήρθε τελικά, σηματοδοτώντας το τέλος ενός εφιάλτη και την αρχή μιας μακράς πορείας ανάρρωσης.

Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, ο Βαγγέλης Σταρίδας χρειάστηκε χρόνο για σωματική και ψυχολογική αποκατάσταση. Σε μεταγενέστερη τηλεοπτική του συνέντευξη στην εκπομπή Αυτοψία, είχε περιγράψει με συγκλονιστικό τρόπο τις στιγμές πανικού, τις εκρήξεις και τη συνειδητοποίηση ότι το πλοίο δεν μπορούσε να σωθεί.

Όπως είχε πει τότε, στις πιο δύσκολες στιγμές σκεφτόταν την οικογένειά του και ιδιαίτερα την κόρη του, στην οποία είχε υποσχεθεί ότι «πάντα θα επιστρέφει». Το μήνυμα που επέλεξε να δημοσιοποιήσει ανήμερα των Χριστουγέννων λειτουργεί σήμερα ως μια υπενθύμιση αντοχής, πίστης στη ζωή και βαθιάς ευγνωμοσύνης προς όσους στάθηκαν δίπλα του.

