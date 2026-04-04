Η Δυτική Ελλάδα κάνει «εκρηκτικό» Πάσχα: Σαφάρι ελέγχων για «δυναμιτάκια»

Με την αντίστροφη μέτρηση για τις εορτές του Πάσχα να έχει ξεκινήσει, οι αστυνομικές αρχές στη Δυτική Ελλάδα έχουν θέσει σε πλήρη εφαρμογή τον σχεδιασμό για την πάταξη της παράνομης διακίνησης κροτίδων και βεγγαλικών. Οι έλεγχοι στην αγορά είναι καθημερινοί και επικεντρώνονται σε εμπορικά καταστήματα, αποθήκες, αλλά και σε ύποπτες συναλλαγές μέσω διαδικτύου.

Στόχος της επιχείρησης είναι ο έγκαιρος εντοπισμός επικίνδυνων υλικών πριν αυτά καταλήξουν στην κατανάλωση, αποτρέποντας έτσι περιστατικά που κάθε χρόνο τέτοια εποχή σκιάζουν το εορταστικό κλίμα.

Η ανάγκη για αυστηρή επιτήρηση προκύπτει αβίαστα από τα επίσημα δεδομένα της Ελληνικής Αστυνομίας για το έτος 2025, που δείχνουν ότι η χρήση παράνομων πυροτεχνημάτων και αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών συνεχίζει να αποτελεί μια ανοιχτή πληγή για τη δημόσια ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα, κυρίως νεαρών ατόμων. Σε επίπεδο επικράτειας, το περασμένο έτος βεβαιώθηκαν συνολικά 469 παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας, οι οποίες οδήγησαν σε δεκάδες συλλήψεις και κατασχέσεις, επιβεβαιώνοντας ότι το φαινόμενο παραμένει σε έξαρση παρά τις αυστηρές ποινές.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ

Στη Δυτική Ελλάδα, η χρήση αυτών των υλικών δεν περιορίστηκε μόνο σε υλικές ζημιές ή θόρυβο. Κατά το 2025 καταγράφηκαν δύο ατυχήματα που προκλήθηκαν από την πυροδότηση κροτίδων, αμφότερα στις περιοχές της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας. Τα περιστατικά αυτά είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομειακές μονάδες με σωματικές βλάβες. Αν και οι συγκεκριμένοι τραυματισμοί χαρακτηρίστηκαν ελαφριοί, η εμπειρία των Αρχών δείχνει ότι η απόσταση ανάμεσα σε μια «στιγμή διασκέδασης» και έναν μόνιμο ακρωτηριασμό παραμένει εξαιρετικά μικρή.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ

Η ανάλυση των στοιχείων για την Αχαΐα, την Ηλεία και την Αιτωλοακαρνανία αποκαλύπτει μια έντονη παραβατική δραστηριότητα. Στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας βεβαιώθηκαν συνολικά 18 παραβάσεις, με τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας να κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών, με 7 βεβαιωμένες περιπτώσεις παράνομης κατοχής και εμπορίας. Οι Αρχές προχώρησαν άμεσα στην εξιχνίαση των περισσότερων υποθέσεων, βγάζοντας εκτός «παιχνιδιού», άτομα που λειτουργούσαν ως κρίκοι στην αλυσίδα της παράνομης διακίνησης. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ο όγκος των κατασχεθέντων ειδών, που καταδεικνύει την αποτελεσματικότητα της αστυνομικής έρευνας. Συνολικά στην περιφέρεια κατασχέθηκαν 1.157 τεμάχια πυροτεχνημάτων και φωτοβολίδων.

Η Αχαΐα, ωστόσο, συγκεντρώνει τη «μερίδα του λέοντος», καθώς εκεί εντοπίστηκαν και δεσμεύθηκαν 1.114 τεμάχια, δηλαδή σχεδόν το σύνολο των παράνομων ειδών που κυκλοφορούσαν στη Δυτική Ελλάδα. Παράλληλα, οι έρευνες στην περιοχή οδήγησαν στην κατάσχεση ενός αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού και 500 γραμμαρίων εκρηκτικής ύλης, στοιχεία που υπογραμμίζουν την επικινδυνότητα της κατάστασης.

ΠΡΟΛΗΨΗ

Η αποτύπωση των δεδομένων της περυσινής χρονιάς, καθιστά σαφές ότι η αστυνόμευση αποτελεί μόνο τη μία πλευρά της λύσης. Η «ακτινογραφία» των κατασχέσεων στην Αχαΐα αποδεικνύει ότι η περιοχή αποτελεί κομβικό σημείο για τη διακίνηση αυτών των επικίνδυνων υλικών. Η εγρήγορση των Αρχών παραμένει στο μέγιστο επίπεδο, ωστόσο η ουσιαστική αντιμετώπιση του φαινομένου απαιτεί τη συνδρομή ολόκληρης της κοινωνίας. Η ενημέρωση σχετικά με τους κινδύνους και η αποχή από τη χρήση παράνομων βεγγαλικών είναι ο μοναδικός δρόμος για να διασφαλιστεί ότι οι ημέρες του Πάσχα θα κυλήσουν χωρίς νέα ατυχήματα και τραυματισμούς στις εκκλησίες και τις πλατείες της Δυτικής Ελλάδας.

