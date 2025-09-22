Η Δυτική Ελλάδα κερδίζει πόντους στη διαδικτυακή φήμη τουριστικών προορισμών, σύμφωνα με μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, προκύπτει συνολική ικανοποίηση επισκεπτών: 9,2,που είναι πάνω από τον εθνικό μέσο όρο (9,1) και υψηλοτέρα από τον ευρωπαϊκό (8,8), ενώ σε επίπεδο φιλοξενίας η Δυτική Ελλάδα σημειώνει βαθμολογία  9,7 και συγκαταλέγεται στις κορυφαίες περιοχές της χώρας για το επίπεδο φιλοξενίας.

Η Δυτική Ελλάδα κερδίζει πόντους στη διαδικτυακή φήμη τουριστικών προορισμών, σύμφωνα με μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ
22 Σεπ. 2025 18:15
Pelop News

Η Δυτική Ελλάδα συνεχίζει να ενδυναμώνει τη θέση της στον τουριστικό χάρτη της χώρας, επιτυγχάνοντας θετικές επιδόσεις, όπως καταγράφηκαν  στη μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ για τη διαδικτυακή φήμη και την εμπειρία επισκεπτών κατά το β’ τρίμηνο (Απρίλιος – Ιούνιος)του 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, προκύπτει συνολική ικανοποίηση επισκεπτών: 9,2,που είναι πάνω από τον εθνικό μέσο όρο (9,1) και υψηλοτέρα από τον ευρωπαϊκό (8,8), ενώ σε επίπεδο φιλοξενίας η Δυτική Ελλάδα σημειώνει βαθμολογία  9,7 και συγκαταλέγεται στις κορυφαίες περιοχές της χώρας για το επίπεδο φιλοξενίας.

Τέλος ως προς τη σχέση ποιότητας–τιμής βαθμολογείται με  9,4 παρέχοντας μια αυθεντική, ποιοτική και προσιτή τουριστική εμπειρία.

Με αφορμή τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης, Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος τόνισε: «Τα αποτελέσματα της μελέτης του ΙΝΣΕΤΕ μας γεμίζουν περηφάνια αλλά και ευθύνη. Η Δυτική Ελλάδα, η Ολυμπιακή Γη, αποδεικνύει ότι μπορεί να προσφέρει εμπειρίες υψηλής ποιότητας, συνδυάζοντας αυθεντικότητα, φιλοξενία και μοναδικό φυσικό πλούτο. Η στρατηγική μας είναι να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο την ταυτότητα της Περιφέρειας, επενδύοντας στη βιωσιμότητα και στη στήριξη των ανθρώπων του τουρισμού, ώστε η περιοχή μας να αποτελεί πρότυπο προορισμού για κάθε επισκέπτη. Η συνεχώς αυξανόμενη ικανοποίηση των επισκεπτών και η θετική διαδικτυακή φήμη ενισχύουν την εικόνα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας -OLYMPIAN LAND -ως προορισμού που τιμά την παράδοση, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της διεθνούς ζήτησης και προσφέρει εμπειρίες υψηλής αξίας στους ταξιδιώτες. Σταδιακά η Δυτική Ελλάδα γίνεται ο προορισμός που κερδίζει τις καρδιές των ταξιδιωτών».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:53 Οι παραβιάσεις της Ρωσίας πιέζουν την ΕΕ να προχωρήσει το σχέδιο του «τείχους» κατά των drones
23:37 Τι ισχύει για τον καρκίνο παχέος εντέρου, το χάπι που μειώνει κατά 55% τον κίνδυνο υποτροπής
23:21 «Με πέρασαν για dealer», ο Τσάρλι Σιν αποκάλυψε πώς το μεξικανικό καρτέλ τον απέκλεισε από την αγορά κοκαΐνης ΒΙΝΤΕΟ
22:57 Αμερικανίδα κατηγόρησε για σεξουαλική παρενόχληση τον Τζο Μπάιντεν και έγινε Ρωσίδα!
22:56 Γαλλία: Αναγνώρισε το Κράτος της Παλαιστίνης
22:49 Το ύστατο «αντίο» στον Γιάννη Μάζη, ποιοι τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία
22:45 «Είναι ωραίο κι ευγενικό να σταυρώνεις τον άλλον; Είναι ντροπή»
22:31 Τι πρέπει να ξέρετε για τον πλουσιότερο βασιλιά του κόσμου, που έχει 43 δισ. δολάρια και 17.000 ακίνητα!
22:23 «Χτύπησε στο ντουλάπι της. Δεν την χτύπησα ποτέ, δεν χειροδίκησα πάνω της»
22:13 Μητέρα από την Πάτρα στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, ξεκινά απεργία πείνας!
22:02 Τραμπ: «Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους συνιστά ανταμοιβή για τη Χαμάς»
21:53 Σοκ, πατέρας έκανε όπισθεν και τραυμάτισε σοβαρά αγοράκι τριών χρονών!
21:42 Όλα τα βήματα για τη διαδικασία της επιστροφής ενοικίου
21:31 Ισραήλ: Γιατί δεν θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Γάζα
21:20 Καινούργιο: Γενναία απόφαση, συγκίνηση για τη δωρεά οργάνων
21:10 «Απέναντι» στον Πύρρο Δήμα η Ολυμπιακή Επιτροπή, εκποίησε για καλό σκοπό Ολυμπιακή δάδα!
21:00 Ο Γιώργος Καραμπελιάς αναλύει στην «Π»: «Ο Σημίτης μάς οδήγησε στα μνημόνια»
20:46 «Απέκρυψα τον θάνατό της, προκειμένου να συνεχίσω να λαμβάνω το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξή της…»
20:38 Τεχεράνη: Σε 9 μήνες εκτέλεσε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους!
20:35 SKY Express: ΔΩΡΟ το αεροπορικό εισιτήριο του/της συντρόφου σου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ