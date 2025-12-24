Η έκτακτη κλήρωση του Τζόκερ για 6,3 εκατομμύρια ευρώ
Οι τυχεροί αριθμοί
Στη σημερινή (24/12/2025) κλήρωση του Τζόκερ σημειώθηκε τζακ ποτ. Η κλήρωση του Τζόκερ που έγινε εκτάκτως σήμερα Τετάρτη λόγω των Χριστουγέννων. Στην πρώτη κατηγορία το παιχνίδι μοίραζε 6,3 εκατ. ευρώ.
Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 3, 14, 28, 30, 44 και τζόκερ το 13.
Στη δεύτερη κατηγορία δεν βρέθηκαν νικητές.
