Η ΕΛΑΣ ξεκινά έρευνα αστυνομικών μετά τις καταγγελίες Κωνσταντοπούλου για Γεωργιάδη

Μετά τις καταγγελίες που έκανε η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛΑΣ, στην οποία μεταξύ άλλων σημειώνεται πως «διερευνώνται τυχόν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες των αστυνομικών».

Στα άκρα η Κωνσταντοπούλου: Δημοσίευσε sms στον Χρυσοχοΐδη, κάνει λόγο για παρακράτος επειδή αστυνομικός ενημέρωσε τον Γεωργιάδη ότι τον μήνυσε

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Σχετικά με καταγγελία Προέδρου κόμματος του ελληνικού Κοινοβουλίου, για φερόμενες επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικών, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι το περιστατικό διερευνάται για τυχόν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες των αστυνομικών.

Η Ελληνική Αστυνομία παραμένει προσηλωμένη στην τήρηση της νομιμότητας, στη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και στην εφαρμογή των νόμων, με γνώμονα την προστασία των πολιτών και τη διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες.

