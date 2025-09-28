Η Ελενα Παπαρίζου έκανε ευτυχισμένο τον Αδωνι Γεωργιάδη!

Η δημοφιλής τραγουδίστρια εξομολογήθηκε ότι ο αδελφός της πέρασε πρόσφατα μια σοβαρή περιπέτεια υγείας.

 

28 Σεπ. 2025 14:56
Pelop News

Μία προσωπική αποκάλυψη έκανε η Έλενα Παπαρίζου στην πρεμιέρα του «The Voice», στον ΣΚΑΪ. Η δημοφιλής τραγουδίστρια εξομολογήθηκε ότι ο αδελφός της πέρασε πρόσφατα μια σοβαρή περιπέτεια υγείας.

Η Παπαρίζου αναφέρθηκε στο περιστατικό, θέλοντας να στείλει ένα μήνυμα στήριξης στους λειτουργούς της δημόσιας υγείας:

«Πρόσφατα έπαθε ο αδελφός μου ένα πολύ γερό έμφραγμα. Θα πω ότι παραπονιόμαστε εδώ στην Ελλάδα αλλά είμαστε πολύ καλοί στα δημόσια νοσοκομεία. Αξίζει να το πω αυτό»

Η τραγουδίστρια, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς το νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, ιδιαίτερα της Εντατικής, τονίζοντας ότι η φροντίδα που έλαβε ήταν εξαιρετική.

«Σε όλους τους γιατρούς του αδελφού μου, πάνω στην εντατική ήταν εξαιρετικοί. Μου τον επιστρέψανε καινούργιο. Ευχαριστώ», ανέφερε η Έλενα Παπaρίζου, κλείνοντας την εξομολόγηση λέγοντας: «Τα τελευταία χρόνια όλη την ώρα στα νοσοκομεία ήμουν».

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σχολίασε τα όσα ειπώθηκαν στον τηλεοπτικό αέρα μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο κ. Γεωργιάδης ευχήθηκε αρχικά «περαστικά» στον αδελφό της τραγουδίστριας και στη συνέχεια έσπευσε να την ευχαριστήσει που μοιράστηκε μία θετική εμπειρία από τα Δημόσια Νοσοκομεία.

Ο Υπουργός τόνισε την ανάγκη για αναγνώριση του έργου που επιτελείται στο ΕΣΥ: «Θερμές ευχαριστίες που μοιράστηκε μαζί μας την θετική της εμπειρία από τα Δημόσια Νοσοκομεία. Χρειαζόμαστε και τον καλό λόγο και όχι μόνον κριτική», κατέληξε στην ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης.
