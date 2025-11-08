«Η Ελλάδα γίνεται ενεργειακή πύλη της Ευρώπης» – Χατζηδάκης: Εθνική επιτυχία οι συμφωνίες με τις ΗΠΑ

Ως πολυεπίπεδη εθνική επιτυχία που αναβαθμίζει γεωστρατηγικά και οικονομικά τη χώρα χαρακτήρισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, τις συμφωνίες που υπεγράφησαν στην Αθήνα στο πλαίσιο της διακυβερνητικής συνεργασίας P-TEC. Όπως τόνισε, η Ελλάδα καθίσταται πλέον ενεργειακός κόμβος για τη ροή αμερικανικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, ενισχύοντας τον ρόλο της στην περιοχή.

08 Νοέ. 2025 15:24
Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι οι συμφωνίες των τελευταίων ημερών αποτελούν «μεγάλη εθνική επιτυχία», τονίζοντας πως «ενισχύουν τη θέση της Ελλάδας οικονομικά και γεωστρατηγικά».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν και νέες συνεργασίες, που θα ενισχύσουν περαιτέρω τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, μετά την παρουσία κορυφαίων υπουργών της κυβέρνησης των ΗΠΑ στην Αθήνα και την υπογραφή στρατηγικών ενεργειακών συμφωνιών.

Αναφερόμενος στο περιεχόμενο των συμφωνιών, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι τα οφέλη είναι πολλαπλά: «Πρώτον, αναδείχθηκε το υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Δεύτερον, ενισχύεται η γεωστρατηγική θέση της χώρας στα Βαλκάνια. Τρίτον, η Ελλάδα καθίσταται η πύλη εισόδου του αμερικανικού φυσικού αερίου προς τη Νοτιοανατολική, Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Και τέταρτον, προχωρούν οι συμφωνίες με την ExxonMobil και τις ελληνικές εταιρείες για τις έρευνες υδρογονανθράκων στο Ιόνιο, που έχουν ήδη προγραμματιστεί για τα επόμενα δύο χρόνια».

«Ενώ μέχρι τώρα η Ελλάδα ήταν η απόληξη των εξαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, τώρα γίνεται η πύλη εισαγωγής αμερικανικού LNG. Και ενώ η Τουρκία φιλοδοξούσε να λειτουργήσει ως ενεργειακός διάδρομος, η Ελλάδα αναλαμβάνει πλέον αυτόν τον ρόλο», σημείωσε, υπογραμμίζοντας τη σημασία των νέων συμφωνιών με τις αμερικανικές εταιρείες Chevron και ExxonMobil.

Οι έρευνες υδρογονανθράκων και η «πράσινη μετάβαση»

Ο Κωστής Χατζηδάκης εξήγησε ότι οι νέες εξορυκτικές συμφωνίες δεν αναιρούν τον στόχο της πράσινης μετάβασης:
«Το φυσικό αέριο θα παραμείνει μεταβατικό καύσιμο για κάποιες δεκαετίες. Μας ενδιαφέρει να έχουμε όσο το δυνατόν καθαρότερη ενέργεια, αλλά ταυτόχρονα να είμαστε παρόντες σε αυτό το κρίσιμο πεδίο».

Υπενθύμισε ότι πλέον το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, ενώ η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε καθαρό εξαγωγέα ενέργειας για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, λόγω της ανάπτυξης των ΑΠΕ.

Απάντηση στην κριτική για την εξωτερική πολιτική

Αναφορικά με τις επικρίσεις περί επιβράδυνσης της εξωτερικής πολιτικής, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης απάντησε ότι «η πραγματικότητα διαψεύδει τους επικριτές».

«Οι συμφωνίες με τις ΗΠΑ επετεύχθησαν παρά τη φημολογία περί “χαμηλών ταχυτήτων” στις σχέσεις μας με την Ουάσιγκτον», είπε, επισημαίνοντας πως η Ελλάδα έχει ενισχύσει τη διεθνή της θέση με συγκεκριμένες πράξεις: την οριοθέτηση ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο, τους εξοπλισμούς, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τη δημιουργία οικολογικών πάρκων παρά τις αντιδράσεις της Τουρκίας.

ΟΠΕΚΕΠΕ και αγροτικές επιδοτήσεις

Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ και το νέο σύστημα ελέγχου, ο κ. Χατζηδάκης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την έγκριση του σχεδίου δράσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Εκτίμησε ότι οι πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων θα ολοκληρωθούν έως τα τέλη Νοεμβρίου, επισημαίνοντας πως φέτος οι διαδικασίες ήταν πιο σύνθετες λόγω της μετάβασης αρμοδιοτήτων και των ελέγχων από ευρωπαϊκούς φορείς όπως η OLAF και η Οικονομική Αστυνομία.

«Οι φετινές επιδοτήσεις θα καταβληθούν με υβριδικό σύστημα, στηριγμένο σε πραγματικά δεδομένα – παραδόσεις κρέατος, γάλακτος και αγορές ζωοτροφών – ώστε τα χρήματα να πάνε στους πραγματικούς παραγωγούς», εξήγησε, προσθέτοντας ότι από το 2026 θα λειτουργεί πλήρως ψηφιακό σύστημα καταγραφής με “τσιπάκι” ανά ζώο, κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

«Μεταρρύθμιση με πρόσημο κοινωνικής δικαιοσύνης»

«Με τα νέα τεκμήρια που θα εφαρμοστούν θα περισσέψουν χρήματα, τα οποία θα ανακατανεμηθούν δίκαια μέσω των συνδεδεμένων ενισχύσεων και των οικολογικών σχημάτων», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.
Όπως είπε, «οι πραγματικοί γεωργοί και κτηνοτρόφοι θα ενισχυθούν, ενώ όσοι δήλωναν ψευδώς μεγάλο αριθμό ζώων θα λάβουν λιγότερα. Δεν πρόκειται μόνο για συμμόρφωση με τις Βρυξέλλες, αλλά για μια μεταρρύθμιση κοινωνικής δικαιοσύνης».

Για τα γεγονότα στα Βορίζια

Τέλος, αναφερόμενος στα αιματηρά γεγονότα στα Βορίζια Κρήτης, ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι «δεν χαρακτηρίζουν την Κρήτη».

«Έχει τεράστια σημασία όλοι να αναλάβουμε το μερίδιο ευθύνης μας – όχι μόνο η Πολιτεία αλλά και η κοινωνία. Από την αστυνομία μέχρι το σχολείο, πρέπει να δοθούν ξεκάθαρα μηνύματα. Υπάρχουν καλλιτέχνες που αρνούνται να παίξουν σε γάμους αν πέσουν μπαλωθιές — αυτό το πνεύμα χρειάζεται να επικρατήσει», είπε χαρακτηριστικά.
