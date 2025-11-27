Η Ελλάδα με το «δεξί» στα προκριματικά του Παγκοσμίου, έκανε εύκολα τη δουλειά κόντρα στη Ρουμανία

Νίκησε στο ρελαντί 91-64, συνέχεια θα γραφτεί εκτός έδρας, απέναντι στην Πορτογαλία την Κυριακή (30 Νοεμβρίου)

Η Ελλάδα με το «δεξί» στα προκριματικά του Παγκοσμίου, έκανε εύκολα τη δουλειά κόντρα στη Ρουμανία
27 Νοέ. 2025 20:18
Pelop News

Η Εθνική Ελλάδας έκανε πρεμιέρα με νίκη στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο “Αλεξάνδρειο”, καθώς επικράτησε 91-64 της Ρουμανίας.

Η συνέχεια θα γραφτεί εκτός έδρας, απέναντι στην Πορτογαλία την Κυριακή (30/11).

«Μπορείς να αλλάξεις όλη την ομάδα», η Παρτίζαν σε Ομπράντοβιτς!

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ήταν αυτός που έδωσε τον τόνο από τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Με επτά δικούς του πόντους και τον Ελάιζα Μήτρου Λονγκ να ευστοχεί στους πρώτους δικούς του με τα γαλανόλευκα βοήθησαν για το 10-4 (2’30’’) με τους Σαμοντούροβ και Τολιόπουλο να ακολουθούν για το +15 (21-6, 5’40’’).

Η Ρουμανία προσπάθησε (21-12, 7’), αλλά η Ελλάδα έφτασε και πάλι σε double score από τα χέρια του Μωραϊτη (24-12, 8’20’’). Το κλείσιμο της πρώτης περιόδου με τον Χαραλαμπόπουλο να δίνει στον Τσαλμπούρη για να νικήσουν το χρόνο και το άνοιγμα της δεύτερης με ένα εκτός ισορροπίας τρίποντο από τον Τολιόπουλο, έγραψαν την συνέχεια στο «Αλεξάνδρειο» (29-12, 10’25’’).

Οι Ρουμάνοι έκαναν και πάλι την προσπάθεια να πλησιάσουν (29-20, 13’30’’), αλλά Μήτρου Λονγκ και Λαρεντζάκης έστειλαν και πάλι την διαφορά στο +15 (35-20, 15’). Σαμοντούροβ και Καραγιαννίδης πήραν τη σκυτάλη (39-22, 16’40’’), ενώ ο Περσίδης στην πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Ομάδα, σημείωσε και τους πρώτους πόντους από την ασίστ του Χαραλαμπόπουλου, διαμορφώνοντας το 45-26 (19’).
Τα τρίποντα από Σαμοντούροβ και Λαρεντζάκη έστειλαν την διαφορά στο +24 (56-32, 23’), ο Λάρι συνέχισε, ο Μήτρου Λονγκ ακολούθησε (64-36, 26′) με τον κόσμο να χειροκροτά θερμά κάθε προσπάθεια και να βοηθά με τον δικό του τρόπο. Η απόσταση αυξήθηκε περισσότερο με τον Περσίδη να πηγαίνει στο “γκολ φάουλ” και το 77-45 (32′), φτάνοντας και αυτός σε διψήφιο αριθμό πόντων! Η πέμπτη ασίστ του Χαραλαμπόπουλου βοήθησε τον Καλαϊτζάκη να γράψει το 81-45 (33’10”). Ο ρυθμός δεν έπεσε για την Εθνική Ομάδα, ο Περσίδης στην πρώτη του εμφάνιση με τα μπλε σε 13′ σημείωσε 17 πόντους για να γράψει το 91-57 (37’10”) και η Ελλάδα έφτασε χωρίς να απειληθεί στη νίκη με το τελικό 91-64.

Διαιτητές: Καστίγιο (Ισπανία), Γιάκομπς (Βέλγιο), Πρπα (Σερβία)

Δεκάλεπτα: 26-12, 45-29, 68-44, 91-64

Ελλάδα (Σπανούλης): Λαρεντζάκης 18 (4), Μωραίτης 7, Τολιόπουλος 5 (1), Φλιώνης 3 (1), Καλαϊτζάκης Π. 8 (1), Κακλαμανάκης, Χαραλαμπόπουλος, Περσίδης 17 (2), Σαμοντούροβ 16 (2), Τσαλμπούρης 2, Καραγιαννίδης 2, Μήτρου Λόνγκ Ελ. 13 (1).
Μπορείτε να δείτε την στατιστική της αναμέτρησης ΕΔΩ

