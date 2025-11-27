«Μπορείς να αλλάξεις όλη την ομάδα», η Παρτίζαν σε Ομπράντοβιτς!

Μένει να δούμε τί θα αποφασίσει ο Σέρβος προπονητής και αν θα ακούσει τον κόσμο και τη διοίκηση για να παραμείνει στο «τιμόνι»

27 Νοέ. 2025 17:49
Μπορεί πράγματι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς παραιτήθηκε από την Παρτιζάν μετά τα άσχημα αποτελέσματα της ομάδας, όμως σύμφωνα με το «Mozzart Sport» η σερβική ομάδα είναι έτοιμη να κάνει τα πάντα για να τον μεταπείσει!

Αρχικά, η Παρτιζάν είχε αποχαιρετήσει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, όμως μετά το σάλο που προκλήθηκε από τους οπαδούς της ομάδας, φαίνεται πως οι ιθύνοντες των Σέρβων εκφράζουν απόλυτη εμπιστοσύνη στον πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού.

Η ομάδα είναι έτοιμοι να κάνει ό,τι ζητήσει ο Ζοτς. Θα του δώσει το ελεύθερο να κάνει όσες αλλαγές θεωρεί ότι χρειάζονται για να αλλάξει η εικόνα των Σέρβων στο παρκέ. Θεωρούν ότι ο Σέρβος προπονητής θα αλλάξει γνώμη, καθώς στο διοικητικό συμβούλιο δε συζητήθηκε κανένα νέο όνομα για τον πάγκο.

Μένει να δούμε τί θα αποφασίσει ο Ομπράντοβιτς και αν θα ακούσει τον κόσμο και τη διοίκηση για να παραμείνει στο «τιμόνι» της ομάδας.

