Η Ελλάδα στο επίκεντρο της ενεργειακής μετάβασης: Στο Λουξεμβούργο ο Σταύρος Παπασταύρου για τον κανονισμό REPowerEU

20 Οκτ. 2025 14:28
Pelop News

Η πρόταση κανονισμού REPowerEU για τη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών φυσικού αερίου από τη Ρωσία, ο ρόλος του εξηλεκτρισμού στη μετάβαση προς μια καθαρή και ανταγωνιστική Ευρώπη, αλλά και η ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, βρέθηκαν στο επίκεντρο του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Λουξεμβούργο.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, και ο Υφυπουργός Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, εκπροσωπώντας τη χώρα μας στις διαπραγματεύσεις για το νέο ενεργειακό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι «το κυρίαρχο σημείο σύγκλισης της Ε.Ε. και των Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της ενέργειας είναι η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο», υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική της Ευρώπης.

Αναφέρθηκε στις στρατηγικές υποδομές της χώρας, όπως η Ρεβυθούσα, το FSRU, ο αγωγός IGB και η ενεργή συμμετοχή της Ελλάδας στον κάθετο διάδρομο ενέργειας, που ενισχύει τη συνεργασία και τη διασυνδεσιμότητα μεταξύ των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Παράλληλα, εξέφρασε τη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στον κανονισμό REPowerEU, καθώς —όπως είπε— «οδηγεί την Ευρώπη σε ενεργειακή ανεξαρτησία». Πρόσθεσε ότι η αυστηρή εφαρμογή του κανονισμού από όλα τα κράτη-μέλη είναι καθοριστική για να εξασφαλιστούν χαμηλότερες τιμές ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η πρόταση Κανονισμού προβλέπει τη σταδιακή κατάργηση όλων των εναπομενουσών εισαγωγών φυσικού αερίου και πετρελαίου από τη Ρωσία, με πλήρη απαγόρευση έως την 1η Ιανουαρίου 2028, τόσο για το φυσικό αέριο μέσω αγωγών όσο και για το υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ).
