Η ελληνική ανάρτηση του Μακρόν: Με Χριστοδουλίδη και Μητσοτάκη εργαζόμαστε για την ασφάλεια γύρω από την Κύπρο, στην ανατολική Μεσόγειο

Στην Κύπρο και συγκεκριμένα στην Πάφο βρέθηκαν το μεσημέρι σήμερα (9/3/2026) ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, εν όψει της τριμερής συνάντησης σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις και τις επιθέσεις στην Κύπρο.

Στη Σούδα ο Μακρόν, τον υποδέχεται ο Δένδιας

Πριν από λίγες ώρες ο Γάλλος πρόεδρος προχώρησε σε μία ανάρτησή στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ στα ελληνικά, στην οποία τονίζει ότι «μαζί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, εργαζόμαστε για την ασφάλεια γύρω από την Κύπρο, στην Ανατολική Μεσόγειο».

«Δεν θελήσαμε αυτόν τον πόλεμο, αλλά έχουμε την ευθύνη να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας, τις οικονομίες μας και να αποτρέψουμε μια κλιμάκωση στην περιοχή, στον Λίβανο και στη Μέση Ανατολή», υπογράμμισε ο Μαρόν.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας επεσήμανε πως «η Γαλλία στέκεται αλληλέγγυα προς τους φίλους και συμμάχους της στην περιοχή, οι οποίοι έχουν βρεθεί στο στόχαστρο πυραύλων και drones».

«Το ουσιαστικό κλείσιμο των θαλάσσιων οδών έχει αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία. Ενεργούμε για την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και για τη διασφάλιση της ασφάλειας αυτών των ζωτικής σημασίας οδών, ιδίως μέσω της ναυτικής επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Aspides», ανέφερε.

Στο βίντεο ο Μακρόν φαίνεται να περπατά μαζί με τον κ. Μητσοτάκη και τον κ. Χριστοδουλίδη, ενώ στη συνέχεια χαιρετάει κάποιους στρατιώτες.

