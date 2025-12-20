Η εμφάνιση έπος του Πάντερ στο Μπαρτσελόνα-Μπασκόνια και η ανάδειξη του σε MVP της αγωνιστικής

Τρομερός ο 32χρονος Αμερικανός γκαρντ με 43 πόντους και 12/19 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 7/7 βολές

20 Δεκ. 2025 16:12
Pelop News

Τρομερός ο Αμερικανός γκαρντ, Κέβιν Πάντερ, αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) της 17ης αγωνιστικής στη Euroleague, βοηθώντας την Μπαρτσελόνα να επικρατήσει στην τρίτη παράταση της Μπασκόνια στη Βαρκελώνη με 134-124.

Αγωνίστηκε για 44 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα και τελείωσε το Μπαρτσελόνα – Μπασκόνια με 43 πόντους (12/19 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 7/7 βολές), 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 4 κερδισμένα φάουλ, ενώ υπέπεσε σε 1 λάθος, 1 φάουλ και δέχθηκε 1 κόψιμο.

Χάρη στην απόδοσή του αυτή, ο 32χρονος Αμερικανός γκαρντ συγκέντρωσε 40 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, επίδοση που ήταν η υψηλότερη μεταξύ των παικτών που αγωνίστηκαν στις αναμετρήσεις για την 17η “στροφή”, με αποτέλεσμα να αποσπάσει για τέταρτη φορά στην καριέρα του -και πρώτη από τότε που εντάχθηκε στο δυναμικό της Μπαρτσελόνα- το βραβείο του MVP μιας αγωνιστικής στη Euroleague.

Να σημειωθεί ότι -χάρη στους 43 πόντους που σημείωσε κόντρα στην Μπασκόνια- ο Πάντερ έγινε μόλις ο ένατος παίκτης στον 21ο αιώνα που πετυχαίνει περισσότερους από 40 πόντους σε αγώνα της Euroleague.

