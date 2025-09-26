Η ΕΠΣ Αχαΐας απέκτησε τη δική της Τράπεζα Αίματος

Ολοκληρώθηκε από την υγειονομική επιτροπή της ΕΠΣ Αχαΐας τα διαδικαστικά και επίσημα πλέον η Ενωση έχει τη δική της Τράπεζα Αίματος. Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Παρακαλούνται οι αθλητές, διαιτητές, προπονητές, παράγοντες και γενικά όλο το οικοδόμημα του ποδοσφαίρου στην περιοχή μας να αφιερώσουν 10 λεπτά από τον χρόνο τους σε όποιο αιμοδοτικό κέντρο επιθυμούν υπέρ της ΕΠΣ Αχαΐας.

Δωρίζοντας αίμα, χαρίζουμε ζωή. Το να είναι κανείς εθελοντής αιμοδότης ασφαλούς αίματος είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτή η μονάδα αίματος θα σώσει τη ζωή περισσότερων του ενός ασθενών.

Η Τράπεζα θα είναι διαθέσιμη για όλους εμάς, τους δικούς μας ανθρώπους, τους συνανθρώπους μας. Πάμε όλοι μαζικά δείχνοντας έμπρακτα την ευαισθησία και την αγάπη μας προς τον συνάνθρωπο.

Η Ενωσή μας και η Υγειονομική Επιτροπή ευχαριστούν θερμά το μέλος της επιτροπής Χρήστο Σωτηρόπουλο που έτρεξε όλη τη διαδικασία».

Πρόεδρος της Υγειονομικής Επιτροπής είναι ο Χρήστος Πλούμης και μέλη οι Αννα Μαστοράκου, Τάκης Γεωργακόπουλος, Αριστέα Ρόμπολα, Χρήστος Σωτηρόπουλος και Κώστας Καλπουζάνης.

