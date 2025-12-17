Η ΕΣΟΑ τίμησε τον ΠΑΣΑΠΠ και τον Γιάννη Αχιλλεόπουλο

Η ΕΣΟΑ τίμησε τον ΠΑΣΑΠΠ και τον Γιάννη Αχιλλεόπουλο
17 Δεκ. 2025 18:30
Pelop News

Ξεχωριστή τιμή για τον ΠΑΣΑΠΠ και τις προσπάθειές του για την προώθηση της παρουσίας των γυναικών στον αθλητισμό αποτέλεσε η απονομή του βραβείου MALE PROMOTING FEMALE SPORTS 2025 στον πατρινό Πρόεδρο του Συνδέσμου, Γιάννη Αχιλλεόπουλο, από την Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες (ΕΣΟΑ) στην 3η Τελετή Βραβείων «Make Place For One More Woman».
Τα βραβεία απονεμήθηκαν σε γυναίκες που έχουν διαπρέψει σε όλο το φάσμα δράσεων του Ελληνικού Αθλητισμού, αλλά και στον Γιάννη Αχιλλεόπουλο, που ήταν ο μοναδικός άνδρας, για τις ενέργειες και τις δράσεις του ως προέδρου του ΠΑΣΑΠΠ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:16 ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Εκτός ευρωομάδας ο Νίκος Παππάς μετά τη μήνυση δημοσιογράφου
19:14 Παίκτες του ΝΟΠ κλήθηκαν στο «4ο Talents Cup»
19:05 Ποιοι θα πάρουν voucher έως 800 ευρώ: Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα
19:00 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Ο Βραχίων και η Γενειάδα
18:55 Ανοίγει η αυλαία στο ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας: «Ταξίδι Μεγάλης Μέρας Μέσα στη Νύχτα» στην πρώτη του συνάντηση με το κοινό
18:51 Οστεοπόρωση: Οι καθημερινές συνήθειες που τα κρατούν δυνατά από το πρωί
18:43 ΔΙΑΣ: Από πότε αλλάζουν τα όρια συναλλαγών μέσω IRIS
18:38 Ποια φρούτα αποτελούν εξαιρετικές πηγές πρωτεϊνών
18:30 Η ΕΣΟΑ τίμησε τον ΠΑΣΑΠΠ και τον Γιάννη Αχιλλεόπουλο
18:24 Πιάνουν τα κρύα: Πόσο κοστίζει η θέρμανση με κλιματιστικό
18:18 Συνάντηση με τον Κ. Κυρανάκη για τον Οδοντωτό – Φαρμάκης: «Κομβικής σημασίας ο εκσυγχρονισμός»
18:16 Τουρίστας έπιασε και έπαιζε με τοξικό χταπόδι χωρίς να το ξέρει ΒΙΝΤΕΟ
18:08 Αντιμονοπωλιακή έρευνα της Κομισιόν για τη Google λόγω χρήσης περιεχομένου σε εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης
18:00 Ο συγγραφέας Γιάννης Ατζακάς στην «Π»: Μνήμες από τις παιδοπόλεις
17:55 Νίκος Πλέας στον peloponnisos FM: «Η Πάτρα είναι πυγμαχούπολη»
17:50 Ουκρανία: Βομβιστική επίθεση στην Ζαπορίζια με 26 τραυματίες
17:44 ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι πληρωμές, τι ισχύει για δώρο Χριστουγέννων και επιδότηση ανεργίας
17:38 Δεύτερη μέρα σερί πτώσης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας
17:30 Παράσχης (ΣΕΤΕ): «Πάνω από 40 εκ. αφίξεις το 2025 στην Ελλάδα»
17:24 Χρυσή Αυγή: Δριμύ κατηγορώ της αντεισαγγελέως Αρείου Πάγου κατά Μιχαλολιάκου – «Λάθος που η Δημοκρατία ήρθε να διορθώσει»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ