Η ΕΣΟΑ τίμησε τον ΠΑΣΑΠΠ και τον Γιάννη Αχιλλεόπουλο

Ξεχωριστή τιμή για τον ΠΑΣΑΠΠ και τις προσπάθειές του για την προώθηση της παρουσίας των γυναικών στον αθλητισμό αποτέλεσε η απονομή του βραβείου MALE PROMOTING FEMALE SPORTS 2025 στον πατρινό Πρόεδρο του Συνδέσμου, Γιάννη Αχιλλεόπουλο, από την Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες (ΕΣΟΑ) στην 3η Τελετή Βραβείων «Make Place For One More Woman».

Τα βραβεία απονεμήθηκαν σε γυναίκες που έχουν διαπρέψει σε όλο το φάσμα δράσεων του Ελληνικού Αθλητισμού, αλλά και στον Γιάννη Αχιλλεόπουλο, που ήταν ο μοναδικός άνδρας, για τις ενέργειες και τις δράσεις του ως προέδρου του ΠΑΣΑΠΠ.

