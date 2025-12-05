Η ΕΣΠΕΠ δίνει «Πάσα στην Ανθρωπιά»

Η Ένωση Σωματείων Πετοσφαίρισης Πελοποννήσου δείχνει για μια ακόμα φορά το κοινωνικό της πρόσωπο και ανακοινώσε σήμερα την έναρξη της χριστουγεννιάτικης κοινωνικής της πρωτοβουλίας, με τίτλο «Με τις μπάλες του βόλεϊ δίνουμε πάσα στην ανθρωπιά», καλώντας όλα τα σωματεία της δύναμής της να συμμετάσχουν σε μια κοινή δράση αλληλεγγύης ενόψει των εορτών.

Στο πλαίσιο των αγωνιστικών δραστηριοτήτων των επόμενων εβδομάδων, κάθε σωματείο καλείται να οργανώσει συλλογή τροφίμων μακράς διαρκείας κατά τη διάρκεια των εντός έδρας αγώνων του, ενισχύοντας ιδρύματα, κοινωνικές δομές και οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη.

Η δράση μπορεί να πραγματοποιηθεί:

είτε αυτόνομα από το εκάστοτε σωματείο,

είτε σε συνεργασία με τον κοινωνικό τομέα του οικείου Δήμου, ώστε η προσφορά να φτάσει με υπευθυνότητα, αμεσότητα και διαφάνεια στους τελικούς αποδέκτες.

Η ΕΣΠΕΠ δεσμεύεται ότι:

κάθε δράση θα προβληθεί αντίστοιχα από τα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Ένωσης, αναδεικνύοντας την προσπάθεια κάθε ομάδας,

θα στηρίξει επικοινωνιακά και οργανωτικά τα σωματεία που θα συμμετάσχουν,

θα συμβάλει στο να φτάσει το μήνυμα του αθλητισμού ως δύναμης κοινωνικής συνοχής και προσφοράς σε όλη την περιοχή.

Με αυτή την πρωτοβουλία, ο αθλητισμός της Πελοποννήσου μεταφέρει ένα ισχυρό μήνυμα:

ότι οι μπάλες του βόλεϊ δεν ενώνουν μόνο τους αθλητές και αθλήτριες στο γήπεδο, αλλά μπορούν να γίνουν και “πάσα ανθρωπιάς” σε όσους μας χρειάζονται περισσότερο.

Η ΕΣΠΕΠ καλεί όλα τα σωματεία, αθλητές, γονείς, φιλάθλους και πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτή τη δράση, αποδεικνύοντας πως ο αθλητισμός δεν είναι μόνο αγώνες – είναι και προσφορά, αλληλεγγύη και αξίες που φωτίζουν την κοινωνία μας.

