Η Εθνική με Παπανικολάου, Αντετοκούνμπο, Μπαζίνα και Καραγιαννίδη

Η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ θα παίξει την Κυριακή με την Πορτογαλία έχοντας στις τάξεις της τους Νάσο Μπαζίνα και Αντώνη Καραγιαννίδη.

28 Νοέ. 2025 21:35
Η Εθνική Ανδρών άρχισε με θετικό τρόπο τον, μακρύ, δρόμο προς το FIBA World Cup 2027, νικώντας με πολύ καλή εμφάνιση τη Ρουμανία στο Αλεξάνδρειο. Η επόμενη υποχρέωση είναι στο Πόρτο με αντίπαλο την Πορτογαλία (Κυριακή 30/11, 19.00) και σήμερα οι διεθνείς, παρά το χθεσινό παιχνίδι και το ταξίδι για την Αθήνα αμέσως μετά, άρχισαν την προετοιμασία τους γι’ αυτή την αναμέτρηση με μια προπόνηση στο ΣΕΦ.

Στην αποστολή που θα αναχωρήσει αύριο το πρωί για την Πορτογαλία, για να αντιμετωπίσει την ομάδα που άρχισε με εντυπωσιακή εκτός έδρας νίκη επί του Μαυροβούνιου, θα υπάρχουν νέα πρόσωπα σε σχέση με την πρώτη αναμέτρηση. Ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου, μαζί με τον Κώστα Αντετοκούνμπο, ενσωματώθηκαν σήμερα στην ομάδα όπως ήταν προγραμματισμένο μετά τον αγώνα τους με τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα, ο Ναζ Μήτρου – Λονγκ αντικαθιστά τον αδελφό του Ελάιζα που έκανε χθες το ντεμπούτο του, ενώ στη 12άδα συμπεριλήφθηκε και ο Νάσος Μπαζίνας.

Αναλυτικά οι παίκτες που θα ταξιδέψουν αύριο είναι οι, Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, Νάσος Μπαζίνας, Δημήτρης Φλιώνης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Ναζ Μήτρου – Λονγκ και Νίκος Περσίδης

