Η Εθνική παίζει με τη Δανία το τελευταίο χαρτί πρόκρισης στο Μουντιάλ

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει σήμερα στο Πάρκεν της Κοπεγχάγης τη Δανία σε ένα ματς δίχως αύριο, αφού η “γαλανόλευκη” μόνο με νίκη θα διατηρήσει ζωντανό το όνειρο της πρόκρισης στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 21:45 και θα μεταδοθεί από τον ALPHA.

Πώς προκρίνονται οι ομάδες στα τελικά του Μουντιάλ

Τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα δώσουν 12 εισιτήρια απευθείας στους νικητές των 12 προκριματικών ομίλων, ενώ συνολικά η UEFA έχει εξασφαλίσει 16 εισιτήρια για τα τελικά του Μουντιάλ.

Τα τέσσερα τελευταία εισιτήρια θα μοιραστούν ως εξής:

Οι 12 ομάδες που θα τερματίσουν στη 2η θέση θα δώσουν playoffs μαζί με τους τέσσερις καλύτερους νικητές ομίλου στο Nations League που δεν βρίσκονται μεταξύ των 12 νικητών ή δεύτερων των προκριματικών ομίλων του Μουντιάλ.

Στα playoffs οι ομάδες θα μοιραστούν σε τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας. Οι 12 δεύτεροι των προκριματικών του Μουντιάλ θα μοιραστούν στα πρώτα τρία γκρουπ, ανάλογα με την κατάταξή τους στο FIFA Ranking τον Νοέμβριο του 2025.

Οι τέσσερις ομάδες που θα μπουν μέσω του Nations League θα μπουν στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας.

Αυτές οι 16 ομάδες θα χωριστούν σε τέσσερα μονοπάτια και ύστερα από δύο μονούς αγώνες σε στιλ Final Four θα αναδειχθούν οι τέσσερις νικητές που θα πάρουν και τα τελευταία εισιτήρια που δικαιούται η Ευρώπη.

