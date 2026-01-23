Η Εθνική πόλο λύγισε από την Ουγγαρία και θα τα δώσει όλα για το χάλκινο

Χρυσή προσπάθεια… αλλά πικρή ήττα για την Ελλάδα. Η Εθνική ομάδα, πάλεψε με όλες τις της δυνάμεις, όμως η σπουδαία Ουγγαρία της έφραξε τον δρόμο για τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αλλά της έδωσε τη δεύτερη ευκαιρία, για να διεκδικήσει το χάλκινο την Κυριακή, επικρατώντας 15-12.

Πολλές χαμένες ευκαιρίες για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα που ενώ ξεκίνησε το ματς με 4/4 στις επιθέσεις που είχε παίκτη παραπάνω και βρέθηκε δυο φορές στο +2, έχασε το μυαλό της και το ολοκλήρωσε με 5/12, την στιγμή που η Ουγγαρία είχε 12/13.

Σερβία ή Ιταλία ο αντίπαλος της Ελλάδας στον μικρό τελικό της Κυριακής (25/1, 18.00) με την Ελλάδα να έχει ακόμη μια ευκαιρία να σπάσει την κατάρα των μεταλλίων στην εν λόγω διοργάνωση.

Τα οκτάλεπτα: 5-4, 3-4, 2-4, 2-3

ΕΛΛΑΔΑ: Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 1, Σκουμπάκης 2, Γκιουβέτσης, Αργυρόπουλος-Κανακάκης 2, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας 1, Καλογερόπουλος 1, Χαλυβόπουλος, Κάκαρης 3, Νικολαΐδης, Παπανικολάου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Κσόμα, Άνγκιαλ, Μάνχερτζ 4, Ακ. Νάγκι 2, Βι. Βίγκβαρι, Αντ. Νάγκι 2, Φέκετε, Τάτραϊ 1, Κόβακς, Βε. Βίγκβαρι 3, Γιάνσικ 1, Βόγκελ, Βίσμεγκ 1, Βάργκα 1.

