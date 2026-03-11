Η εξομολόγηση του Μιχάλη Ζαμπίδη για τις κόρες του και την επιστροφή στα ρινγκ

Για την επιστροφή του στα ρινγκ, αλλά και για τη νέα καθημερινότητά του ως πατέρας, μίλησε ο Μιχάλης Ζαμπίδης στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», σε δηλώσεις που προβλήθηκαν το πρωί της Τετάρτης 11 Μαρτίου.

Ο γνωστός πρωταθλητής αναφέρθηκε στο κίνητρο που νιώθει σε αυτή τη φάση της ζωής του, τονίζοντας πως, παρά την αποχή του από τους αγώνες, η σχέση του με την πυγμαχία παραμένει ζωντανή.

«Για κάποιο καιρό ήμουν εκτός, αλλά η πυγμαχία είναι σαν το ποδήλατο, δεν την ξεχνάς. Ανεβαίνεις και το κάνεις. Η πίστα τώρα είναι διαφορετική. Είναι πιο ιδιαίτερη αυτή η περίοδος και σίγουρα το κίνητρο είναι ακόμη μεγαλύτερο. Έχω τα διδυμάκια μου», είπε αρχικά.

«Ο χρόνος μαζί τους είναι πολύτιμος»

Ο Μιχάλης Ζαμπίδης στάθηκε ιδιαίτερα στις δίδυμες κόρες του, εξηγώντας πως προσπαθεί να αξιοποιεί κάθε στιγμή δίπλα τους, καθώς αντιλαμβάνεται πόσο γρήγορα περνά ο χρόνος.

Όπως ανέφερε, φροντίζει να είναι ουσιαστικά παρών στην καθημερινότητά τους και να περνά μαζί τους ποιοτικό χρόνο, όσο το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις του.

«Ξεζουμίζω το κάθε δευτερόλεπτο με τις κόρες μου. Καταλαβαίνω ότι αυτός ο χρόνος είναι πολύτιμος και περνά πολύ γρήγορα. Προσπαθώ να είμαι μαζί τους όσο περισσότερο γίνεται και να τις βοηθάω όσο πρέπει», δήλωσε.

«Έχουν ξεκινήσει μποξ από τώρα»

Μάλιστα, αποκάλυψε πως οι μικρές έχουν ήδη έρθει σε επαφή με το μποξ, παρότι είναι ακόμη σε πολύ μικρή ηλικία.

«Έχουν ξεκινήσει μποξ. Είναι 3,5 χρονών και θέλουμε να τους το περάσουμε σαν κάτι φυσιολογικό», είπε χαρακτηριστικά.

Επιστροφή στο ρινγκ και αναμέτρηση τον Ιούνιο

Ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής του kickboxing, γνωστός και ως “Iron Mike”, επιστρέφει επίσημα στη δράση, σχεδόν έντεκα χρόνια μετά την αποχώρησή του από τα ρινγκ το 2015.

Η επιστροφή του αναμένεται να γίνει τον προσεχή Ιούνιο, σε μια αναμέτρηση που έχει ήδη συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Μιχάλης Ζαμπίδης είχε αποκαλύψει ότι σε περίπτωση που χρησιμοποιήσει κλωτσιά ή χτύπημα με γόνατο απέναντι στον Φλόιντ Μέιγουεδερ, θα επιβληθεί πέναλτι ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της συζήτησης, ο ιδιοκτήτης της SeaJets και πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, παρενέβη με χιούμορ λέγοντας προς τον αθλητή: «Στα πληρώνω εγώ», προκαλώντας γέλια.

Σημειώνεται ότι δέκα ημέρες πριν από τον αγώνα της 27ης Ιουνίου έχει προγραμματιστεί κοινή συνέντευξη Τύπου στην Ελλάδα με τον Φλόιντ Μέιγουεδερ, ενώ η πρώτη φάση προπώλησης των εισιτηρίων ανοίγει την Πέμπτη 12 Μαρτίου στις 16:00 και θα διαρκέσει για τρεις ώρες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



