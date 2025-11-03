Η FilmAid Productions επενδύει στην Πάτρα με όραμα και δημιουργικότητα

Με σταθερά βήματα και δημιουργικό όραμα, η FilmAid Productions του Αλέξανδρου Θεοδόση, έχει καθιερωθεί από το 2007 στον χώρο της οπτικοακουστικής παραγωγής, δημιουργώντας διαφημιστικά σποτ, εταιρικά βίντεο και τηλεοπτικές παραγωγές υψηλών προδιαγραφών. Με το νέο της υποκατάστημα στην πόλη, η FilmAid φιλοδοξεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της δημιουργικής βιομηχανίας. Ο Αλέξανδρος Θεοδόσης μιλά στην «Π» για το όραμά του, τις προκλήσεις και τη νέα εποχή της εταιρείας.

– Ποια είναι η FilmAid και ποιες οι υπηρεσίες που παρέχετε;

Η εταιρεία μας είναι αφοσιωμένη στη δημιουργία υψηλής ποιότητας διαφημιστικών σποτ για την τηλεόραση, για τα social media, αλλά και για οτιδήποτε έχει να κάνει με την προβολή και την επικοινωνία. Τελικός στόχος, οι δημιουργίες που θα αναδείξουν το μήνυμα και θα εντυπωσιάσουν το κοινό. Με μια ομάδα επαγγελματιών του χώρου, έχουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία για να δημιουργήσουμε εταιρικά βίντεο και σποτ που θα ξεχωρίσουν. Στη διαδικασία αυτή, συνεργαζόμαστε στενά με τον κάθε πελάτη ώστε να κατανοήσουμε το κοινό στο οποίο απευθύνεται, το μήνυμα που επιθυμεί να επικοινωνήσει και τον στόχο που επιδιώκει. Κατόπιν, σχεδιάζουμε και παράγουμε το αποτέλεσμα με μεράκι και δημιουργικότητα, χρησιμοποιώντας την πιο προηγμένη τεχνολογία και τις τελευταίες τεχνικές επεξεργασίας. Αναλαμβάνουμε να φέρουμε εις πέρας ακόμα και τα πιο απαιτητικά projects: pre-production, production, post-producton. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες που συνθέτουν την ομάδα της FilmAid productions είναι εδώ για να δώσουν στις ανάγκες και στους στόχους αποτελεσματικά δυναμική εικόνα. Είμαστε εδώ, για να εμπνευστούμε από τις υψηλές απαιτήσεις και να δημιουργήσουμε το ιδανικό τελικό αποτέλεσμα, που θα αποτυπώνει το απόλυτο ζητούμενο.

– Η FilmAid productions ιδρύθηκε το 2007 και άνοιξε υποκατάστημα στην Πάτρα πέρyσι. Τι σας οδήγησε στο να επιλέξετε την πόλη μας;

Από το 2007 που ιδρύθηκε η FilmAid productions, με πολλά όνειρα και στην αρχή λίγα μέσα, μπορούμε να πούμε -αφού περάσαμε μία μακρά περίοδο κοινωνικοοικονομικής κρίσης, αλλά και την περίοδο της καραντίνας μέχρι το 2023- ότι το 2024 επιτέλους έκλεισε ο πρώτος μεγάλος κύκλος. Τι σημαίνει ο πρώτος μεγάλος κύκλος; Εχουμε ενισχύσει την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε σε πολύ δύσκολα projects και έχουμε αυξήσει την επάρκειά μας ως προς την διαχείριση σύνθετων επαγγελματικών εγχειρημάτων, βελτιώνοντας παράλληλα τους χρόνους περάτωσης και την ποιότητα του παραγόμενου αποτελέσματος.

Οπότε, η δεύτερη φάση ξεκινάει με την ίδρυση υποκαταστημάτων και φυσικά η πρώτη πόλη, δεν θα μπορούσε παρά να είναι η Πάτρα. Η Πάτρα γιατί αποτελεί τη γενέτειρά μου, είναι ο τόπος που μεγάλωσα, ο τόπος που αγαπώ, που με γνωρίζει -τόσο εμένα, όσο και την οικογένειά μου. Οι γονείς μου, ήταν άνθρωποι οι οποίοι ασχολήθηκαν με πολύ μεγάλη επιτυχία και καταξίωση στον κλάδο του εμπορίου, εισάγοντας «καινά δαιμόνια» στις αγορές της πόλης. Πέραν λοιπόν από το μεγάλο συναισθηματικό δέσιμο που έχω με τον τόπο, η Πάτρα αποτελεί μία πολύ μεγάλη επιχειρηματική πρόκληση, καθώς βρίθει δυνατοτήτων που μένουν αναξιοποίητες στον κλάδο της διαφήμισης (social media και TV) και της παραγωγής γενικά. Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε πατρινούς ανθρώπινους πόρους, ώστε αφενός να αναπτυχθούν οι γνώσεις, οι ικανότητες και οι δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου μας στην πόλη και αφετέρου, να μπορέσουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος του τζίρου ο οποίος θα παραχθεί, να παραμείνει στην Πάτρα, με αποτέλεσμα να έχει πολλαπλασιαστική αξία για την τοπική κοινωνία και αγορά.

– Τι προκλήσεις έχετε αντιμετωπίσει από όταν ανοίξατε γραφείο στην Πάτρα;

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Πάτρα, όπως σας είπα, οπότε είχα την εντύπωση ότι γνώριζα πολύ καλά την πόλη μου. Δεν άργησα, όμως, να συνειδητοποιήσω πως αποτελεί την πόλη των εκπλήξεων και των προκλήσεων, ακόμα και στο επάγγελμά μας. Μία πολύ ευχάριστη έκπληξη για μένα είναι ότι ενώ γνώριζα πως υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο, πλέον ξέρω ότι υπάρχει και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό να στηρίξει τα projects μας. Επίσης, έχουμε παρατηρήσει ότι οι πελάτες στους οποίους απευθυνόμαστε, έχουν πιο καινοτόμες απαιτήσεις για τις παραγωγές μας, γεγονός που μας οδηγεί να αντιμετωπίσουμε ενδιαφέρουσες προκλήσεις ικανοποιώντας τους πελάτες μας, δίνοντάς τους μάλιστα και επιπλέον λύσεις στις παραγωγές μας.

– Ποιο είναι το προφίλ του ιδανικού σας πελάτη;

Η προσέγγιση της FilmAid productions είναι απολύτως πελατοκεντρική, οπότε δεν υπάρχει «ο ιδανικός πελάτης». Υπάρχει η ιδανική FilmAid productions για τους πελάτες της.

– Μένοντας στο θέμα των πελατών, ποιοι ήταν οι πιο αναγνωρίσιμοι και με ποιους ευχαριστηθήκατε περισσότερο τη συνεργασία;

Εχουμε οικοδομήσει μακροχρόνιες συνεργασίες, με πολλές επιτυχίες και καινοτόμα projects. Με όσους επέλεξαν να συνεργαστούνε μαζί μας, έχουμε δημιουργήσει μία σχέση ζωής.

Κάθε συνεργασία θεωρείται επιτυχημένη γιατί αποτελεί ένα ταξίδι. Μια αυθεντική «ανταλλαγή» στην οποία η FilmAid productions και οι πελάτες της είναι ουσιαστικοί συνοδοιπόροι, που ανταλλάσσουν ιδέες, σκέψεις και τελικά θετικά αποτελέσματα. Κι αν κάποιες φορές αυτό το αμοιβαίο ταξίδι φτάνει στο τέλος του, αυτό που μένει είναι η δημιουργική συνύπαρξη και διαδρομή που προηγήθηκε. Να υπογραμμίσω εδώ ότι οι νέοι πελάτες μας έρχονται αντιμέτωποι με την ίδια αντίληψη και νοοτροπία. Δεν κάνουμε διακρίσεις ανάμεσα στις νέες συνεργασίες και στις ήδη υπάρχουσες. Βρισκόμαστε όλοι στο ίδιο «μήκος κύματος», στο ίδιο πνεύμα συνεργασίας και δημιουργικής ανατροφοδότησης. Επειδή δεν θέλουμε να ξεχωρίσουμε κάποιον πελάτη, μπορείτε να απευθυνθείτε το site μας filmaid.gr, για να δείτε με ποιους έχουμε συνάψει στρατηγικές συνεργασίες. Αυτό που ξεκινάει ως προσφορά και ζήτηση, με λίγα λόγια, καταλήγει να είναι ένα υπέροχο ταξίδι το οποίο ευχαριστιόμαστε και οι δύο.

